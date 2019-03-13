Kızılay Şube Başkanı Yalçın’dan işçi alımı iddiasına cevap

Kızılay Malatya Şube Başkanı Av. Umut Yalçın, Malatya’ya Türk Kızılayı tarafından yapılacak olan Lojistik Üs ve Prefabrik Afet Konutu Üretim Merkezine personel alımına başlanıldığı yönündeki bilgilerin bu aşamada gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Başkan Yalçın, personel alımının ancak süreçler tamamlandıktan sonra gerçekleştirilşeceğini belirterek devir teslim komisyonunun kurulduğunu ve alanın teslim alma sürecinin devam ettiğini de ifade etti. Halı hazırda inşaat alanında ölçüm ve projelendirmenin yapıldığını söyleyen dile getirdi. Yalçın, Malatya’da yıllar önce yapılan ancak atıl bir şekilde bekleyen Vagon Onarım Fabrikası’nın yerine, Türk Kızılayı tarafından lojistik üssü kurulacağını belirterek 20 milyon dolarlık yatırım ile bin 500 kişiye istihdam sağlayacak bir fabrika hayata geçirileceğini söyledi. Hayata geçirilerek yatırım ile Malatya’da konteyner üreten bir fabrika kurulması ve geri kalan alanın da lojistik üs olarak kullanılmasının planlandığını belirten Yalçın, "Burada üretilecek ürünler sadece çadır yerine geçebilecek konteyner yapılar olmayacak. Bu fabrikada aynı zamanda mescit, okul, derslik, yaşam alanı olacak yapılar gibi farklı alanlarda hizmet verebilecek konteyner ürünler üretilecek. Bu üretim sadece yurt içine değil aynı zamanda yurt dışına da ihraç edilecek. Bu ürünleri uluslararası Kızılay Kızılhaç örgütleri ile beraber Birleşmiş Milletlere de bu ürünleri ihraç etmeyi planlıyoruz. Bu sayede de Malatya’da kayısıdan başka bir ürün daha ihraç kalemi haline gelecek. Burada yaklaşık bin 500 kişi çalışacak ama bunun dışında biliyorsunuz yan sanayi ürünleri ile ilgili ihtiyaçlarımız olacak lojistik alanında ihtiyaçlarımız olacak bu yatırımı sadece bizim fabrikamız olarak düşünmemek lazım Malatya’ya yan ürünler anlamında da çok büyük katkılar olacağını düşünüyorum. Alan Projelendirildikten sonra en yakın zamanda inşaatı güçlendirme ve yeni inşaat çalışmaları başlayacak. Henüz güçlendirme çalışmalarına başlanmadı. Güçlendirme ve yeni inşaat çalışmalarının başlanarak tamamlanmasının ardından personel alımları da gerçekleşecektir. Bu bir süreç isteyecek bir çalışma, bunun Malatya’ya kazandırılması ve faaliyete bir an önce geçmesi için çalışmalarımız sürüyor" diye konuştu