0553 313 94 23

Kızılay Şube Başkanı Mehmet Murat Bulut oldu

Türkiye Kızılay Derneği Adıyaman Şube Başkanlığında tek listeyle gidilen seçimde yeni başkan Mehmet Murat Bulut oldu.

17 Şubat 2019 Pazar 14:31
Kızılay Şube Başkanı Mehmet Murat Bulut oldu

Türkiye Kızılay Derneği Adıyaman Şube Başkanlığında tek listeyle gidilen seçimde yeni başkan Mehmet Murat Bulut oldu.


Mevcut Başkan Bekir Uyanık’ın 3 dönem boyunca yaptığı başkanlık, derneğin 2009 yılı 3 dönem başkanlık kuralından dolayı görevi sona erdi. Bekir Uyanık’ın başkanlık görevinin sona ermesi ile yeniden seçime gidildi. Dernek binasında yapılan ve tek listeyle gidilen seçimde 324 delege oy kullandı. Yapılan seçimde Mehmet Murat Bulut yeni başkan seçildi.


AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Türkiye Kızılay Derneği Genel Merkezinde görevli Müfettiş Arif Aydoğdu ve çok sayıda üyenin katıldığı seçimde eski başkan Bekir Uyanık’a, 9 yıl başkanlık 30 yıl ise yönetim kurulu üyeliği olmak üzere toplam 39 yıl vermiş olduğu hizmetlerden dolayı hizmet takdir beraat belgesi ile madalyası takdim edildi.


Yeni başkan seçilen Mehmet Murat Bulut, eski başkan Bekir Uyanık’tan aldığı bayrağı daha iyi yerlere taşıyabilmek için ellerinden gelen her şeyi göstereceklerini vurguladı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 14:31
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Fırat'ın doğusunda 'yapma, etme' diye kimin ne dediği bizi ilgilendirmez"
    1. "Fırat'ın doğusunda 'yapma, etme' diye..
    2. 15 Temmuz Gazisi Hüseyin Öztürk,..
    3. TFF 2. Lig: Kahramanmaraşspor: 1 -..
    4. Erdoğan: "Bugün CHP, ülkemizin gördüğü..
    5. Yanındaki tavuk alınınca çılgına dönen..
    6. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün CHP,..
    7. Bangladeş’te ceviz büyüklüğünde dolu..
    8. İnegöl’de en işlek cadde çöktü
    9. Polisten kaçan şüpheli, ahırda yakalandı
    10. Erdoğan: "Normal şartlarda sokakta..
    11. İİT ve Umman Sultanlığı Mısır'daki..
    12. Antalya’da“Türkiye Güven Huzur..
    13. Aydın inciri Almanya’da tanıtıldı
    14. Kocadon büyük mitinge hazırlanıyor
    15. CHP'li vekil yaşlı adama elini..
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "24 Haziran..
    17. Doğum sonrası fenalaşarak hayatını..
    18. Mehmet Tosun, Bodrum Belediye..
    19. FEDAŞ'a ait paletli araç, buzun..
    20. Saruhan seçim çalışmalarına hızlı..
    21. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "HDP'nin..
    22. İstanbullular güneşli havanın keyfini..
    23. Polis memuru evinde ölü bulundu
    24. Kastamonu’da çocuklar aileleriyle..
    25. TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 1 -..
    26. "Herkes Eskişehirspor taraftarını..
    27. Mesut Özil ve nişanlısı Amine..
    28. "2 bin 200 lira almak istiyorsan..
    29. Başkan Günaydın: “Siz çalışın gerisini..
    30. Antalya’da motosiklet kazası iki genci..
    CHP'den istifa edip soluğu tanzim satışında aldı
    CHP'den istifa edip soluğu tanzim satışında aldı
    Erdoğan Edirnelilere müjdeyi verdi! "Kanal Edirne Projesi" geliyor
    Erdoğan Edirnelilere müjdeyi verdi! "Kanal Edirne Projesi" geliyor
    Fatih Erbakan konuşurken, Karamollaoğlu yere odaklandı
    Fatih Erbakan konuşurken, Karamollaoğlu yere odaklandı
    İşgal için gitmişti hidayete erdi
    İşgal için gitmişti hidayete erdi
    'Anne' ve 'baba' kaldırıldı! Fransa'dan sapkınlık açılımı
    'Anne' ve 'baba' kaldırıldı! Fransa'dan sapkınlık açılımı

    Günün Karikatürü

    17 Şubat 2019
    Protestocular Arnavutluk Başbakanlık Binası'nı ateşe verdi! ABD'den destek açıklaması
    Protestocular Arnavutluk Başbakanlık Binası'nı ateşe verdi! ABD'den destek açıklaması
    Türkiye'nin en pahalı yolu hizmete giriyor! Tarih verildi
    Türkiye'nin en pahalı yolu hizmete giriyor! Tarih verildi