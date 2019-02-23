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Kızılay Sinop Şubesi genel kurulu

Türk Kızılayı Sinop Şubesi 2019 Olağan Genel Kurulu’nda Kemal Albayrak tekrar başkan seçildi.

23 Şubat 2019 Cumartesi 18:17
Kızılay Sinop Şubesi genel kurulu

Türk Kızılayı Sinop Şubesi 2019 Olağan Genel Kurulu’nda Kemal Albayrak tekrar başkan seçildi.


Sinop Kültür Merkezinde yapılan kongrede mevcut Kızılay Şube Başkanı Kemal Albayrak ile Metin Oktay Fındık yarıştı.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan genel kurul, Kemal Albayrak’ın konuşmasıyla devam etti. Albayrak konuşmasında, “Sinopumuzda ihtiyacı olan tüm vatandaşlarımıza hizmet vermek için çalışmaya devam edeceğiz. Kızılay hepimizindir. Seçimini gerçekleştireceğimiz genel kurulu başkanımız ile birlikte yardıma ihtiyacı olan tüm vatandaşlarımıza Kızılay olarak elini uzatacaktır” dedi.


Öğle vakitlerinde başlayan oy kullanma işlemi 17.00’de sandığın açılması ile son buldu. Sandıktan toplam 254 oy çıktı. Zarfların 139’undan Kemal Albayrak çıkarken, 115 oy ise Metin Oktay Fındık’ın oldu. Bu sonuca göre Albayrak güven tazeledi.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 18:17
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