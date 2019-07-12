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Kızılay kurban bağışı bekliyor

Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, hayırseverleri, ’’Kurbanın bereketini yıl boyu yaşatıyorsan hilal olsun Türkiye’’ sloganıyla başlattıkları kurban bağışı kampanyasına katılmaya davet etti.

12 Temmuz 2019 Cuma 10:26
Kızılay kurban bağışı bekliyor

Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, hayırseverleri, ’’Kurbanın bereketini yıl boyu yaşatıyorsan hilal olsun Türkiye’’ sloganıyla başlattıkları kurban bağışı kampanyasına katılmaya davet etti.


Saygılı, konuya ilişkin yazılı açıklamasında, Türk Kızılay Genel Merkezi’nin, bu yıl enflasyonu dikkate alarak, vekaleten kurban kesim bedelini yurt içi için 850 TL, yurt dışı için 725 TL olarak belirlediğini anımsattı.


Ramazan Saygılı açıklamasında, “12 yıldır gerçekleştirdiğimiz Vekaletle Kurban Kesim Kampanyamız Genel Başkanımız Dr. Kerem Kınık’ın basın açıklamasıyla başlamış bulunmaktadır. Amacımız her ilde olduğu gibi Adana’da da çok sayıda vekalet alarak insanlarımızın ibadetlerini kuralına uygun şekilde gerçekleştirerek çok sayıda gerçek ihtiyaç sahibine ulaşmaktır. Vekalet verecek olanlar yurtiçi vekalet verilebileceği gibi, yurtdışında da kesilmesini tercih edebilirler.Yurtiçinde konserve haline getirerek yıl boyunca imkansızlık yaşayan insanların sofralarına ulaştırmaya devam edeceğiz. Kızılay’ın Hilalinin çok sayıda haneye ulaşması temennisiyle, Kızılay dostlarını kampanyamıza destek vermeye davet ediyorum” dedi.


Bu yıl kurban organizasyonunun 51 ülkede gerçekleştirileceğini belirten Saygılı, “Ülkemizdeki ve dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmayan Kızılay, kurban etlerini de yüzbinlerce mazlumun sofrasına ulaştıracak. Uygulanacak model sayesinde ihtiyaç sahipleri sadece Kurban Bayramı süresince değil, yıl boyu ete kavuşacak. Kızılay bu yıl, Türkiye de dahil 51 ülkede vekalet sahipleri adına kurban kesecek” ifadelerine yer verdi.



Amacına uygun kuralına uygun


Kızılay’ın “Kurban’da Kızılay Modeli” sayesinde hayırseverlerin kurban ibadetlerini, amacına ve kuralına uygun olarak yerine getirebileceğini vurgulayan Başkan Saygılı, şunları kaydetti:


“Çağdaş model sayesinde özenle seçilen kurbanlıklar, veterinerler tarafından seçilerek, modern kombinalarda, vekâlet sahiplerinin isimleri okunarak, Kurban Bayramı’nın ilk üç günü kesilecek. İslami şartlara uygun şekilde gerçekleştirilecek kesimlere din görevlileri, veterinerler ve noter de eşlik edecek. Kurban etlerinden elde edilecek kavurma, konserve haline getirilerek 800 gramlık, 5 kilo gramlık ve 10 kilo gramlık kutulara konulacak. Kavurma konserveleri Kızılay şubeleri aracılığıyla yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Kavurma konservesinin yanı sıra anlık ve aşevlerinde de dağıtımlar yapılacak.”



İyilik sınır tanımıyor


“Kızılay ile iyilik sınır tanımayacak” diyen Saygılı, açıklamasına şöyle devam etti:


“Hayırseverler Bosna Hersek ve Bulgaristan’ın da aralarında bulunduğu Balkan ülkeleri; Senegal, Nijer, Çad, Etiyopya’nın da aralarında bulunduğu Afrika ülkeleri; Pakistan ve Bangladeş’in de aralarında bulunduğu Güney Asya ülkeleri; Kırgızistan ve Tataristan’ın da aralarında bulunduğu Orta Asya ülkeleri; Filistin ve Irak’ın da aralarında bulunduğu Ortadoğu ülkeleri olmak üzere yurtdışında 50 ülkedeki ihtiyaç sahipleri için Kızılay’a kurban vekaletlerini verebilecek.”


Saygılı’nın verdiği bilgiye göre,Kurban ibadetlerinin gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmasının huzurunu yaşamak isteyen vatandaşlar Türk Kızılay Adana Şubesine 03224571923 numaralı telefondan detaylı bilgi alabileceği gibi; IBAN TR 3600 0100 1783 0000 1868 5406 hesabına açıklama yapılarak ya da 168 çağrı merkezinden telefon bankacılığı yoluyla da bağış yapılabilecekler.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 10:26
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