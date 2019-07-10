0553 313 94 23

Kızılay, Kurban Bağışı Bedellerini açıkladı

Kızılay, Kurban Bayramında ihtiyaç sahiplerine ulaşmak amacıyla düzenlenen vekaletle kurban bağışı kampanyasının fiyatlarını açıkladı.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 12:34
Kızılay, Kurban Bağışı Bedellerini açıkladı

Kızılay, Kurban Bayramında ihtiyaç sahiplerine ulaşmak amacıyla düzenlenen vekaletle kurban bağışı kampanyasının fiyatlarını açıkladı. Buna göre, yurt içinde kurban bağışı bedeli 850 lira, yurt dışında ise 725 lira olarak belirlendi. Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık, ’’Türkiye dahil 51 ülkede, ülkemizin 81 vilayetinde, dünyanın 100 noktasında yaklaşık 4 buçuk milyon ihtiyaç sahibine vekaletle kesilen kurban paylarını ulaştırmaya gayret edeceğiz’’ dedi.


Kızılay’ın geleneksel hale gelen Vekaletle Kurban Kesim Kampanyası İstanbul’da düzenlenen basın toplantısında tanıtıldı.


Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık, bu yıl için kurban bağışı bedellerinin yurt içinde 850 lira yurt dışında ise 725 lira olarak belirlendiğini açıkladı. "Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan, Hilal Olsun Türkiye’’ sloganıyla yola çıktıklarını belirten Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık, ’’Kurbanın bereketini yıl boyu yaşatıyorsak, Hilal olsun Türkiye. Ramazan’da Hilal Olsun Türkiye demiştik, Kurban’da da demeye devam edeceğiz. 2018 yılında 154 bin 854 hisse kurbanı yaklaşık 3.8 milyon insana ulaştırdık. 2019 kampanyamızın hedefi ise yurt içinde dağıtılmak üzere 70 bin hisse kurban, yurt dışında dağıtılmak üzere 110 bin hisse kurban toplamda 180 bin hisse kurban hedefiyle yola çıkıyoruz. Bu sene geçen seneki rakamlarımızdan biraz daha fazla insana ulaşmayı hedefliyoruz. Türkiye dahil 51 ülkede, ülkemizin 81 vilayetinde, dünyanın 100 noktasında yaklaşık 4 buçuk milyon ihtiyaç sahibine vekaletle kesilen kurban paylarını ulaştırmaya gayret edeceğiz. Yurt içinde 2.1 milyon insana ulaşmayı hedefliyoruz’’ ifadelerini kullandı.


Kızılay’ın enflasyon canavarıyla mücadele ettiğini vurgulayan Kınık, ’’Kızılay enflasyon canavarıyla mücadele etmeye devam ediyor. Enflasyonla mücadele kapsamında elimizden gelen bütün imkanları sarf ediyoruz. Çok optimum şartlarda gerçekleşen ve verimli bir organizasyon olması için çalıştığımız bu organizasyonumuzda yurt içi kurban bedelimiz 850 lira, yurt dışı kurban bedelimiz ise 725 lira olarak belirlendi. Yurt dışındaki 50 ülkede yapacağımız organizasyonalar ve 81 vilayetimize dağıtacağımız hisselerimiz için vatandaşlarımızın desteklerini bekliyoruz’’ diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 12:34
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Balıklar doğal yaşam alanlarına taşınıyor
    1. Balıklar doğal yaşam alanlarına..
    2. Türkiye’nin en büyük ikinci biyokütle..
    3. Demirci’de haşereyle mücadele
    4. Göçük altında kalan itfaiyeci özel..
    5. Demir elektrik direği leyleklere yuva..
    6. Gaziantep'te nefes borusuna balgam..
    7. Körfez’de Kurban Bayramı hazırlığı
    8. TÜİK tarih verdi! Türkiye'nin nüfusu..
    9. (Özel) Komando değil cam silici
    10. Üçyol esnafının asfalt talebi..
    11. Kızılay, Kurban Bağışı Bedellerini..
    12. 15 Temmuz şehitleri için anma..
    13. Avustralya'da martıların antibiyotiğe..
    14. "Kaçış Planı 3" 12 Temmuz'da vizyona..
    15. Pasinler Kaplıcaları yenilenen yüzüyle..
    16. Doğa harikası üzerine yapılan asansör..
    17. AİHM’nin Demirtaş sert tepki: Be..
    18. Vali Ayhan, halkı meydanlara çağırdı
    19. Kurşun isabet eden kız çocuğunun ölümü..
    20. Stefan Silva, Fatih Karagümrük'te
    21. O hastanenin doktorundan gururlandıran..
    22. DAP destekleri meyvesini veriyor
    23. İnşaatlardaki kombilere dadanan hırsız..
    24. CHP ve AK Parti’nin İzmir..
    25. Turizmi canlandırmak için doğa..
    26. Katar Emiri: “Dostumuz olmayan..
    27. Spor A.Ş Talas’ta
    28. Ümraniye’de avukatın silahla..
    29. Örümcek ağı estetiği ile gençleşin
    30. Ortadoğu'da gerilim tırmanıyor! ABD..
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Fehmi Koru'dan Ali Babacan'ın istifasına dikkat çeken yorum: Bir şeyi daha açığa vuruyor bu açıklama
    Fehmi Koru'dan Ali Babacan'ın istifasına dikkat çeken yorum: Bir şeyi daha açığa vuruyor bu açıklama
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın
    Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın

    Günün Karikatürü

    10 Temmuz 2019
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"