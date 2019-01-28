Kızılay-Kızılhaç derneklerinin İstanbul toplantısı başladı

İSTANBUL (AA) - Türk Kızılay'ın ev sahipliğinde İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Bölgesindeki Kızılay ve Kızılhaç Ulusal Dernekleri İş Birliği Ağı Kuruluş Toplantısı başladı.

Beşiktaş'taki bir otelde düzenlenen toplantıda, Kur'an-ı Kerim okundu ve yardım faaliyetleri yürütürken hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

Ardından açılış konuşması yapan Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, İstanbul'un, tarih boyunca dünyanın en eski ve köklü medeniyetlerine ev sahipliği yaptığını ve önemli gelişimlere tanıklık ettiğini söyledi.

İİT Bölgesindeki Kızılay ve Kızılhaç Dernekleri Ağı'nın temellerinin atılacağı bu önemli toplantıya ev sahipliği yapmaktan büyük memnuniyet duyduğunu aktaran Kınık, "Bu Ağ, İİT bölgesinde Kızılay-Kızılhaç hareketini güçlendirecektir. İnanıyorum ki bu toplantı, günümüzde İİT bölgesinin karşı karşıya kaldığı insani sorunlar karşısında ortak sorumluluklarımızı tartışmak, tecrübelerimizi paylaşmak ve güçlerimizi birleştirmek adına çok önemli bir fırsattır." dedi.

Kınık, artan yoksulluk, silahlı çatışmalar nedeniyle şiddete maruz kalan ve yerinde edilmiş milyonların bulunduğunu kaydederek, "Bunlar günümüz dünyasının gerçekleridir. İİT bölgesi dünyanın diğer tüm bölgelerinden daha fazla etkileniyor ve ne yazık ki bu trend sürekli yükseliyor. 2015 yılında dünya üzerinde kaydedilmiş 50 çatışmanın 30'u İİT bölgesinde olup, dünyada zorla yerinden edilmiş toplam nüfusun yüzde 61,5'i İİT bölgesindedir. Dahası, dünyada insani desteğe ihtiyacı olan nüfusun yüzde 71'i yani yaklaşık 90 milyon kişi İİT ülkelerinde ikamet ediyor. Dünya üzerinde aşırı yoksulluk çekenlerin yaklaşık 3'te 1'i, İİT bölgesinde yaşıyor." diye konuştu.

Kınık'ın konuşmasının ardından 7 genç, 1965'te ilan edilen ve yardım hareketlerinin temel ilkeleri anlamına gelen ilkeleri okudu.

"İnsanlık", "ayrım gözetmemek", "tarafsızlık", "bağımsızlık", "gönüllü hizmet", "birlik" ve "evrensellik" ilkelerinin hareketin amacını ve yardımseverlik değerlerini tanıtmak için evrensel bir temel oluşturduğu belirtildi.

Toplantı yabancı konukların konuşmasıyla devam ediyor.