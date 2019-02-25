0553 313 94 23

Kızılay Kırşehir Şube Başkanı Adnan Naci Uygur, görevini bıraktı

KIRŞEHİR (İHA) – Kızılay Kırşehir Şube Başkanı Adnan Naci Uygur, Kızılay Genel Merkezinin genel kurula müdahil olmasını gerekçe göstererek görevini bıraktı.

25 Şubat 2019 Pazartesi 11:33
Kızılay Kırşehir Şube Başkanı Adnan Naci Uygur, görevini bıraktı

KIRŞEHİR (İHA) – Kızılay Kırşehir Şube Başkanı Adnan Naci Uygur, Kızılay Genel Merkezinin genel kurula müdahil olmasını gerekçe göstererek görevini bıraktı.


Basın toplantısı ile Kızılay Kırşehir Şubesinde yaşananları anlatan Uygur, 8 yıldır imkansızlıklar altında Kırşehir’e ve bölge halkınahizmet ettiklerini söyledi.



Kızılay Genel Merkezinin istisnai durumlar haricinde tüzük maddesini kullanarak 56 üye sayısını bir gecede bir sendika aracılığı ile 75’e çıkardığını ifade eden Uygur, “Kızılay Kırşehir Şubesine bir gecede adil olmayan şekilde üye yüklemesi yapılmıştır. Kongreye 1 gün kala genel merkezden şubeye gönderilen üye değişimleri hazirun listesi ile öğrenilmiştir. Yaşanan bu durum iyi niyetli değildir.”dedi.



Türk Kızılay’ında her türlü üyelik yolu açıkken bir sendika aracılığıyla yıpratılmaya çalışılmasının ahlaki bir davranış olmadığını belirten Uygur, açıklamasını şöyle sürdürdü:


“Kırşehir Şubesine hiçbir müracaat olmadan üyelerin genel merkez aracılığıyla yapılması samimi ve ahlaki değildir. Tercih edilen insanların niyetleri sorgulanmalıdır. Takınılan tutumu meşru olarak görmüyorum. Bu nedenle ekibimle birlikte yürütmekte olduğum görevimi bırakıyorum.”dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 11:33
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Romanlar İmamoğlu’nu güllerle karşıladı
    1. Romanlar İmamoğlu’nu güllerle karşıladı
    2. Mahmut Arslan güven tazeledi
    3. Şişli Beledyesi’nde maaşlarını..
    4. Çanakkale’de ekiplerin kar mücadelesi..
    5. Lüleburgaz beyaza büründü
    6. Bisiklet üstünde nöbet geçirdi, ilk..
    7. Akdağ’da kartpostallık kar manzarası
    8. Şıktaşlı’dan Kulalı şoförlere söz
    9. Ak Partili adayın turizm hedefi
    10. TED Bilim Şenliği yoğun ilgi gördü
    11. Beşiktaş - Fenerbahçe U 21 derbisi..
    12. Ümit Bahtiyar seçim bürosunu coşkuyla..
    13. FETÖ'nün kritik isminin eşi yakalandı!
    14. Yerli sportif uçak motoru prototipi..
    15. Kılıçdaroğlu'nun Venezuela yorumu
    16. (Özel) 3 buçuk aylıkken Skolyoz..
    17. Yaşar, Batıkent Meydan Seçim İletişim..
    18. Kilis’te TFF C antrenörlük kursu..
    19. Fatma Şahin’e Kayaönünde sevgi seli
    20. Abdulkadir Parmak’ın lenf kanseri ile..
    21. "İstihbaratçı albayım" diyerek..
    22. Ermut: "Otomotivde piyasadan çıkma..
    23. Murat Köse: 1 Nisan sabahı hizmet..
    24. Meclis Başkanı Şentop, Anıtkabir’de
    25. Kocaeli’de uyuşturucu ile mücadele..
    26. Emekliye “Konak” müjdesi
    27. Avrupa borsaları
    28. Uzm. Dr. Banu Çağlar: “Aşırı terlemeye..
    29. "Halkın günlük hayatta sıkıntı..
    30. Modern Ve Kaliteli Yaşamın Adresi..
    Cem Özer, Bediüzzaman Said Nursi ve İslam alimlerine küstah saldırı: M.Kemal'in 'kısa saçlı kızlar' sürecini tersine çevirdiler
    Cem Özer, Bediüzzaman Said Nursi ve İslam alimlerine küstah saldırı: M.Kemal'in 'kısa saçlı kızlar' sürecini tersine çevirdiler
    Korkutan uyarıyı yaptı: Yeni bir DAEŞ kuruluyor
    Korkutan uyarıyı yaptı: Yeni bir DAEŞ kuruluyor
    Kalp krizi geçiren Yusuf Kaplan yaşadıklarını anlattı: Ölümü gördüm
    Kalp krizi geçiren Yusuf Kaplan yaşadıklarını anlattı: Ölümü gördüm
    “Yeni parti” hakkında gündemi sarsacak yorum! “ABD AK Parti’ye alternatif yeni parti peşinde”
    “Yeni parti” hakkında gündemi sarsacak yorum! “ABD AK Parti’ye alternatif yeni parti peşinde”
    Çocuklar masum, tehlike çok büyük: Annemle birlikte takip ediyoruz
    Çocuklar masum, tehlike çok büyük: Annemle birlikte takip ediyoruz

    Günün Karikatürü

    24 Şubat 2019
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Bir dönem sona resmen erdi! Bundan sonra sadece onlar yapabilecek
    Bir dönem sona resmen erdi! Bundan sonra sadece onlar yapabilecek