Kızılay Kahta Şubesinde yeni dönem

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde Türkiye Kızılay Derneği’nin şube başkanlığına Kemal Kutlu seçildi.

Türkiye Kızılay Derneği Adıyaman’ın Kahta Şube Başkanlığına seçilen Kemal Kutlu, devir aldığı iyilik bayrağını, büyük bir sevgi ve inançla daha da yükseklerde dalgalandırmak için çalışacağını söyledi.

Kahta Gençlik Merkezi Salonunda gerçekleyen olağanüstü kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Açılış konuşmasını yapan Kızılay Kahta Şube Başkanı Kemal Kutlu, Türk Kızılay’ının kuruluş amacını ve Kahta Kızılay Şubesinin hedefleri ile ilgili bilgiler verdi.

Önceki yıllarda Kahta’da temsilcilik olarak faaliyetlerini sürdüren Türkiye Kızılay Derneği bundan böyle Kahta’da şube olarak hizmetlerine devam edeceği öğrenildi.

Kızılay’ın büyük bir iyilik hareketi olduğunu belirten Başkan Kutlu, “, Arkadaşlarımızdan devir aldığımız bu iyilik bayrağını, büyük bir sevgi ve inançla daha da yükseklerde dalgalandırmak için çalışacağız.150 yıllıkgeçmişiyle ülkemizin büyük bir mirası olan Türk Kızılay’ının şubesini Kahta’ya kazandırmanın gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Kızılay büyük bir iyilik hareketidir, bir iyilik yarışıdır. Doğrusu bir iyiler ordusudur. Devletimiz için, milletimiz için, ihtiyaç sahipleri için itibarlı ve güçlü Kızılay için hep birlikte çalışacağız. Doğal afetlerde Kızılay üyeleri gönüllü olarak çalışmalara katılır. İhtiyaç sahiplerine ulaşır. Bunun güzel örneğini yanı başımızda Samsat’ta yaşadık. Samsat depreminde o gün oraya ilk gelenlerin başında Kızılay vardı.Türkiye Kızılay Derneği Kahta şubesi olarak Kahta’ya kan merkezi kazandırmak istiyoruz. Bunun için öncelikle bir binaya ihtiyacımız var. İlçe kaymakamımıza müracaatımızı yaptık inşallah Kahta’da Kızılay’ımızın ihtiyaç sahiplerine hizmet vereceği bir binası olacak.Çocuklara ve gençlere dönük seminerlerimiz olacak. Hepimiz ilk yardım desteği alacağız. İnşallah bunlarla ilgili kurs ve seminerler düzenleyeceğiz. Şube binamızda kitap kafe oluşturacağız. Okullarla işbirliği çalışmaları yapacağız” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından seçime geçildi. Kullanılan oyların tamamını alan Kemal Kutlu, Türkiye Kızılay Derneği’nin Kahta Şubesi başkanlığına seçildi.