Kızılay ile Kurban bereketi 50 ülkede yıl boyu sürecek! Kurban Bayramı’na az bir zaman kala, dünya Müslümanlarını tatlı bir kurban telaşı sararken, Türk Kızılayı da hem yurtiçi hem de yurtdışındaki çalışmalarını sürdürüyor. “Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyorsan Hilâl olsun Türkiye!” sloganıyla Kurban bayramı çalışmalarını sürdüren Türk Kızılayı, İslâmî usullere uygun kesilecek kurbanlar için vekâlet çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Kızılay, Türkiye’deki Müslümanlar’ın kurban hisseleri ile Kurban Bayramı’nda Balkanlar’dan Orta Asya’ya, Afrika’dan Ortadoğu’ya ve Güney Asya’ya kadar yaklaşık 50 ülkeye bayramın bereketini taşıyarak buralardaki ihtiyaç sahibi Müslümanların yüzünü güldürecek. Bankalarıninternet ve mobil şubeleri, 168 çağrı merkezi, kizilay.org.tr internet adresi ve PTT şubelerinden Kurban bağışlarını toplayan Kızılay, yurt içi kurban hisse ücretini 850 TL, yurtdışı kurban hisse ücretini ise 725 TL olarak belirledi. Kızılay’a Ziraat Bankası’nın TR820001001745000028685238 nolu IBAN hesabından da bağışlar ulaştırılabiliyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.