Kızılay Huzurevi bahçesi çiçek açtı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Kızılay Huzurevi’nde düzenlenen 3. Geleneksel çiçek dikim etkinliği ile huzurevi bahçesi rengarenk çiçeklerle donatıldı.

Çiçekleri huzurevi bahçesine diken öğrencilerin heyecanı ise dikkatleri çekti. Çiçek Dikim Etkinliği hakkında açıklamada bulunan Kızılay Edremit Şube başkanı Himmet Bora “Amacımız bu tür etkinliklerle hem huzurevi sakinlerimizin genç nesillerle buluşmasına vesile olmak, hem de Kızılay’ın sadece yardımlaşmada değil, her türlü sosyal etkinliklerde de var olduğunu hissettirmektir. Bugünkü etkinliğimize katılım sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Bu yıl 3’ncüsü düzenlenen Geleneksel çiçek dikim etkinliğine, Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Metin Tuncer, Kızılay Yönetim Kurulu, Kadın ve Gençlik kolları üyeleri, Edremit Şehit Tüm General Aydoğan Aydın Ortaokulu ve Edremit Fernur Sözen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ile huzurevi sakinleri katıldı.