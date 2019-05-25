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Kızılay Hakkari şubesi Durankaya beldesinde

Türk Kızılay’ı Hakkari Şubesi, Hakkari’nin Durankaya beldesinde ihtiyaç sahibi yaklaşık 50 aileye gıda yardımında bulundu.

25 Mayıs 2019 Cumartesi 10:20
Kızılay Hakkari şubesi Durankaya beldesinde

Türk Kızılay’ı Hakkari Şubesi, Hakkari’nin Durankaya beldesinde ihtiyaç sahibi yaklaşık 50 aileye gıda yardımında bulundu.


Türk Kızılay’ı Hakkari Şubesi tarafından Durankaya beldesinde ihtiyaç sahibi vatandaşları ziyaret ederek gıda yardımında bulundu.Kızılay Derneği Hakkari Şubesi Başkanı Recep Bozkurt, yardımları kendi elleriyle ihtiyaç sahibi ailelere dağıtarak hayırlı Ramazanlar diledi. Kimseyi aç ve açıkta bırakmadıklarını belirten Başkan Bozkurt imkanlar doğrultusunda yardımlarının süreceğini belirtti.Başkan Bozkurt, yardımları dağıttıktan sonra ekibi ile beraber Durankaya Beldesi Başkanı İsmail Demirci’yi makamında ziyaret ederek tebrik ziyaretinde bulundular.


Beldedeki ihtiyaç sahibi ailelere yaptıkları yardımdan dolayı Kızılay ekibine teşekkür eden Başkan Demirci, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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Haber Tarihi: 25 Mayıs 2019 Cumartesi 10:20
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