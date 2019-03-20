Kızılay, Güneydoğu Afrika'ya yardıma gidiyor

Türk Kızılay, Güneydoğu Afrika ülkeleri Mozambik, Malavi, Zimbabwe'de büyük afete sebep olan IDAI kasırgasının yaralarını sarmak üzere yardım çalışması başlattı.

Türk Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, dernek, Güneydoğu Afrika bölgesini etkileyen, Malavi, Zimbabwe ve özellikle Mozambik'te yaşamı durma noktasına getiren IDAI kasırgasından olumsuz etkilenen insanlara yönelik yardım çalışması yürütecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, ilk uzman ekibin Mozambik'e hareket edeceğini bildirerek, bu ekibin afetin merkez üssü Beira bölgesine geçeceğini ve yerelden temin ettiği yardım malzemelerini ihtiyaç sahiplerine dağıtacağını belirtti.

Birkaç gün içinde Malavi ve Zimbabwe'de afet bölgelerine ulaşmayı planladıklarını kaydeden Kınık, "Afetin ilk anından itibaren ülkelerdeki ulusal derneklerle Kızılhaçlarla iletişim halindeyiz. İhtiyaç tespitlerini yapmaya başladık. Barınma, battaniye ve gıdanın öncelikli ihtiyaç olduğu bilgisini aldık. Ekiplerimiz bu malzemeleri yerelden temin ederek dağıtacak. Kasırganın vurduğu, her geçen gün ölü sayısının arttığı ülkelerin yarasını sarmak için yardım kampanyası da başlatacağız." ifadesini kullandı.

- IDIA kasırgası hakkında

Kötü hava koşulları ve yoğun yağışlar ile Afrika'nın güneydoğusunda 14 Mart'ta etkisini göstermeye başlayan Mozambik, Malavi, Zimbabwe'yi etkileyen IDIA kasırgası, 15 Mart'ta Mozambik'te karaya ulaştı.

IDIA kasırgasının karaya ulaşana kadar yoğun yağışlar ile etkisi altına aldığı Malavi'de yaklaşık 822 bin kişi olumsuz etkilendi. Mozambik'in 533 bin nüfuslu Beira şehrini şiddetli yağmurlarla etkisi altına alan kasırga, şu ana kadar ülkede Sofala, Zambezia, Manica ve Inhambane eyaletlerinde ağır hasara yol açtı.