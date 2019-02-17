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Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı İşgüzar’dan Vali Akbıyık’a ziyaret

Türk Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet İşgüzar, Hakkari Valisi İdris Akbıyık’ı makamında ziyaret etti.

17 Şubat 2019 Pazar 12:59
Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı İşgüzar’dan Vali Akbıyık’a ziyaret

Türk Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet İşgüzar, Hakkari Valisi İdris Akbıyık’ı makamında ziyaret etti.


Türk Kızılay Hakkari Şubesinin olağan genel kurulu için Hakkari’ye gelen Türk Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet İşgüzar, İmam Hatip Okulları Platformu Hakkari İl Başkanı Zübeyir Çiftçi ile birlikte Hakkari Valisi İdris Akbıyık’ı makamında ziyaret etti.


Vali İdris Akbıyık, nazik ziyaretlerinden dolayı Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet İşgüzar’a teşekkür etti. Vali Akbıyık, “Malumunuz Türk Kızılayımız dünyanın her yerinde mağdur, fakir, yoksul, depremzedelerin ve herkesin yanında olmuş ve yardımına koşmuştur. Hakkari ve ilçelerimizde de birçok güzel faaliyetleri bulunmaktadır” dedi.

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 12:59
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