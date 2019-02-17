Kızılay Genel Başkanı Kınık: “191 Ülke arasında en hayırsever ülke Türkiye”

Türk Kızılay Kayseri Şubesi Olağan Genel Kurulu, Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık’ın da katılımıyla başladı. Tek liste ile yapılan seçimlerde, Şener Şekerci başkan adayı olarak gösterildi.

Türk Kızılay Kayseri Şubesi’nin, Olağan Genel Kurulu, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda yapıldı. Genel Kurula, Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, OSB Başkanı Tahir Nursaçan, Kızılay Kayseri Şubesi mevcut başkanı Ayhan Uzandaç ve üyeler katıldı.

Yeniden aday olmayan, mevcut Başkan Ayhan Uzandaç yaptığı kısa konuşmasında, Genel Kurulun hayırlar getirmesini ve tüm kurumlarla daha önce olduğu gibi yine birlik ve beraberlik içinde hareket edileceğini dile getirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ise, yeni gelecek yönetim ileuyum içinde çalışacaklarını umduklarınıbelirterek, “Rabbim yeni arkadaşlara kolaylıklar ihsan etsin. Başarılar diliyorum” dedi.

Genel Başkan Dr. Kerem Kınık ise, “Bugün dünya yardım endekslerine baktığınızda, kendi vatandaşı dışında insanlara en fazla tutarda yardım eden ülke Türkiye’dir. Yani 191 Birleşmiş Milletler üyesi Ülke arasından Türkiye 8 Milyar Dolar’ı aşan geçen sene ki yardımları ile birinci sırada olan ülkedir” diye konuştu.

Başkan Kınık nerede bir savaş ya da afet olsa gözler Hilal’i arıyor diyerek, “Sorumluluğumuz büyük. Vatandaşımızın, devletimizin desteği ile gücü ile bu Hilal’i yükseltmek için hep beraber çalışacağız” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından oylama başladı.

Tek listenin olduğu seçimde isimler şöyle oluştu: Başkan Şener Şekerci, yönetim kurulu üyeleri Mehmet Sırsaklar, Kürşat Yücesan, İbrahim Turan , Ahmet Bahadır Çekgeloğlu, Nedret Hasoğlu, Mustafa Orhan Taşçı.