Kızılay Fırat'ın doğusu için hazır

ANTALYA (AA) - AYŞE YILDIZ - Türk Kızılayı Genel Müdürü İbrahim Altan, Fırat'ın doğusuna operasyon açıklamasına ilişkin, "Biz de özellikle olabilecek herhangi bir göç dalgasına karşı beslenme ihtiyaçlarını karşılamak, barınma ihtiyaçlarına destek olmak için hazırlıklarımızı yaptık. Ekiplerimiz bölgeye sevk için hazır bekliyor." dedi.

Tarihi Kaleiçi'ndeki Antalya Mevlevihanesi'nde, "Hilal-i Ahmer'den Kızılay'a Bir İyilik Hareketi" konulu program için Antalya'ya gelen Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurumun dünyanın her yerine yardım elini uzatarak Türk devletinin yumuşak gücünü gösterdiğini söyledi.

- "Fırat Kalkanı, Afrin ve İdlib'de de çalıştık"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın net ifadelerle Fırat'ın doğusuna operasyonu ifade ettiğini vurgulayan Altan, şunları belirtti:

"Şu anda birtakım hazırlıkların var olduğunu izleyebiliyoruz. Biz de kendimize düşen tarafıyla özellikle olabilecek herhangi bir göç dalgasına karşı beslenme ihtiyaçlarını karşılamak, barınma ihtiyaçlarına destek olmak için hazırlıklarımızı yaptık. Ekiplerimiz bölgeye sevk için hazır bekliyor. Daha önce de hem Fırat Kalkanı'nda hem Afrin'de hem İdlib'de bu çalışmaların hepsini yaptık, bölgelere gerekli sevkıyatları sağladık. Hem beslenme hem barınma için gerekli faaliyetleri gerçekleştirdik. Fırat Kalkanı, Afrin ve İdlib bölgesinde bu çalışmaları sürdürüyoruz."

Kurumun çalışmaları hakkında bilgi veren Altan, 2012'den bu yana Arakanlılar için yardım faaliyeti yürüttüklerini belirterek, ekiplerinin Bangladeş'te konuşlandığını anımsattı.

Bangladeş'e göç eden Arakanlılara barınma imkanını sağlamak için ev yaptıklarını ifade eden Altan, "Hijyen malzemesi dağıtıyoruz. Toplum merkezi açtık. Özellikle kadınların meslek sahibi olması için çalışıyoruz. Okuma yazmalarını sağlamak için eğitim veriyoruz. Ayrıca, uzun uğraşlardan sonra Myanmar Kızılhaç ile anlaşma yaptık. İnşallah arkadaşlarımız kısa zamanda Myanmar tarafında da yardımlar yapmaya başlayacaklar. Hazırlıklarımız sürüyor." diye konuştu.

Pakistan'daki Arakanlılara yönelik de eğitim çalışmaları olduğunu belirten Altan, eğitimden uzak olan çocukların eğitime kazandırılmaları ve eğitim hayatlarını sürdürmeleri için çaba gösterdiklerini dile getirdi.

Türkiye'deki Arakanlılar için de yardımlar yaptıklarını hatırlatan Altan, "Myanmar'da şu anda Arakanlılar için yeterli bütçemiz var. Halkımız o konuda gerçekten çok cömert. Hassas davranıyor ve yardımlarını devam ettiriyor. O yardımları aktarmaya devam edeceğiz." dedi.

- "Yetimhanelerin tamiratını yapıyoruz"

Yemen'deki insani drama da dikkati çeken Altan, orada 2015'ten beri ciddi sıkıntı olduğuna işaret etti. Altan, eskiden de ufak tefek karışıklıklar olan bölgenin son zamanlarda yaşanılmaz hale geldiğini bildirdi.

"Yemen'de 22 milyon insan yardıma muhtaç durumda. Yaklaşık iki yıldır ekibimiz, Yemen'deki Aden'de bulunuyor. Aden'den ülkenin 17-18 bölgesine yardım dağıtılıyor. Geçen yıl içinde 13 bin ton un, binlerce koli gıda dağıtıldı." ifadesini kullanan Altan, bazı yetimhanelerin ve yaşlı kadınların kaldığı evlerin tamiratını yaptıklarını söyledi.

Yemen'de temizlik malzemesi dağıttıklarını aktaran Altan, "Bir grup Yemenliye de ilk yardım eğitimleri verdik. Kolera'ya karşı bazı ardımlarımız var. İnşallah önümüzdeki hafta içinde programını yaptık, başkanımızla yemene gidip, yardım çalışmalarını ve durumu bir kere daha yerinde görmüş olacağız." değerlendirmesinde bulundu.