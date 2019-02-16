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Kızılay Elazığ Şube Başkanı Rahman Kızılkaya oldu

Türk Kızılayı Elazığ Şubesi’nin yeni başkanı Rahman Kızılkaya oldu.

16 Şubat 2019 Cumartesi 18:47
Kızılay Elazığ Şube Başkanı Rahman Kızılkaya oldu

Türk Kızılayı Elazığ Şubesi’nin yeni başkanı Rahman Kızılkaya oldu.


Türk Kızılay Elazığ Şubesinin olağan genel kurulu gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, Türk Kızılayı’nın 150. yıl çalışmaları ile ilgili hazırlanan sinevizyon gösterimi ile devam etti. Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Dr. Naci Yorulmaz ve Kızılay Elazığ Şube Başkanı Mehmet Kaymaz ve Türk Kızılayı’nın yapmış olduğu çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Kültür Park Mamurat’ül Aziz Salonu’nda yapılan genel kurula, Vali Yardımcısı Mehmet Fevzi Dönmez, Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Türk Kızılayı Genel Başkan Yardımcısı Dr. Naci Yorulmaz, AK Parti Elazığ Eski Milletvekili Ejder Açıkkapı, kamu kurum müdürleri, başkan adayları ve çok sayıda STK temsilcisi ile davetliler katıldı. Görev süresini tamamlayan Başkan Mehmet Kaymaz, yerine görevi tek liste ile seçime giren Rahman Kızılkaya’ya devretti.


Genel kurulda konuşan Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, “Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir diyeb bir medeniyetin mensuplarıyız. Böyle bir medeniyet bizlere derki fakirlere gariplere yetimlere yolda kalmışa mazlumlara ve zulme uğramış olanlara yardım edin. Sadece ülkemizde değil. Dünyanın dört bir yanında kendi isminden bahsettiren oralara elini ve yardımını uzatan ayrı zaman medeniyetimizi yardım kültürünü en iyi şekilde değerlendiren bir kurtuluştur. Bir yardım kuruluşu olması diğerinin görev alanına girmiyor. Sayıları artıkça güç artıyor. Yardım etme şevki aşkı artıyor. Kızılay en iyi yardımı yapan kuruluşlardan biridir” dedi.


Kızılay’da görev yapmanın 150 yıllık çınara bir su vermeni büyük bir şeref olduğunu belirten Türk Kızılay’ı Genel Başkan Yardımcısı Dr. Naci Yorulmaz, “Bizim burada bırakacağız şey diktiğimiz ağaçlar yüzünde tebessüm oluşturduğumuz yavru kardeşlerdir. Kızılay 150 yıldır bu tebessümü yayma bu gönüllüğü yayma işi kurucularımızın başkanlığında başlamış bu güne kadar gelmiş. Elazığ’ da bayrak teslimi yapacağız. Bu teslim Elazığ, bölge için yepyeni şeyler yapma fırsatını bize verecek. Dikilmiş olan fidanların tekrar büyüdüğünü bu fidanların altında yüzlerce binlerce insanının serinlediğini açlıktan ve insani krizden kurtulduğunu göreceğiz. 150 yıllık çınar dimdik desteklerinizle devam edecek” diye konuştu.


Konuşmaların ardından Türk Kızılayı Genel Başkan Yardımcısı Dr. Naci Yorulmazgörev süresini tamamlayan Mehmet Kaymaz’a plaket verdi.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 18:47
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