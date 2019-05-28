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Kızılay Çorlu Şubesi’nin erzak yardımları sürüyor

Kızılay Çorlu Şubesi Ramazan erzaklarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

28 Mayıs 2019 Salı 18:56
Kızılay Çorlu Şubesi’nin erzak yardımları sürüyor

Kızılay Çorlu Şubesi Ramazan erzaklarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.


Türkiye Kızılay Derneği Çorlu Şubesi Ramazan ayı dolayısıyla hayırsever vatandaşların bağışları ve katkıları ile tedarik edilen gıda kolilerini ihtiyaç sahiplerine teslim ediyor. “Hilal Olsun Türkiye” sloganıyla Türkiye genelinde Ramazan ayı nedeniyle başlatılan kampanya kapsamında Çorlu’da hayırsever vatandaşların bağışlarını alarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak maksadıyla ilçenin çeşitli meydanlarında ve alışveriş merkezlerinde stantlar açarak vatandaşlar erzak kolisi bağışı alan Kızılay Çorlu Şubesi ekipleri gıda maddelerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Önceden tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelerin evlerini tek tek ziyaret eden Kızılay Çorlu Şubesi ekipleri erzak kolilerini teslim ediyor.

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Haber Tarihi: 28 Mayıs 2019 Salı 18:56
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