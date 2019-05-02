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Kızılay bu ramazan da muhtaçları unutmayacak

Türk Kızılay Bursa Şubesi Başkanı Davut Gürkan, ramazan ayının bereketini ihtiyaç sahipleri ile paylaşacaklarını söyledi.

02 Mayıs 2019 Perşembe 14:04
Kızılay bu ramazan da muhtaçları unutmayacak

Türk Kızılay Bursa Şubesi Başkanı Davut Gürkan, ramazan ayının bereketini ihtiyaç sahipleri ile paylaşacaklarını söyledi.


Şube Başkanı Davut Gürkan, düzenlediği basın toplantısı ile Türk Kızılay’ın ramazan boyunca yürüteceği bağış ve yardım faaliyetlerini ve Bursa’da yapılacak çalışmaları kamuoyu ile paylaştı. Ramazan-ı şerifin manevi havasını teneffüs etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Gürkan, "Afet dönemlerinin dışında da hayatın her anında ihtiyaç sahiplerinin yanında olan Türk Kızılay’ın, sosyal yardımlarını aralıksız sürdürüyor. Kızılay’ın ülke geneline yayılmış şubelerinin yapmış olduğu detaylı sosyal incelemeler sonunda ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen vatandaşlarımızın ihtiyaçları Ramazan ayında da karşılanmaya devam edecektir. Bizler de yardımsever kimliği ile ön plana çıkan Bursamızda hayırsever vatandaşlarımızın merhamet elini Ramazan ayına yakışır şekilde titizlikle çalışarak ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştıracağız. Tüm bu hayır dolu organizasyon sürerken, yardımseverlerimiz yapılan kayıtlar sayesinde bağışlarını takip edebilecekler” dedi.


On binlerce gıda kolisinin ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığını hatırlatan Davut Gürkan, “Türk Kızılay, bu ramazan da Türkiye genelinde 1 milyon 600 bin kişiye 400 bin gıda kolisini ulaştıracak. Ayrıca bayram sürprizlerimizi taşıyan 100 bin kolimiz de ülke çapında çocuklarımıza ulaştırılacak. Bursa’da da bize şu ana kadar 8 bin kişi yardım için talepte bulundu. Bunun üzerinde bağışçılarımız ne kadar fazla verirse biz de o kadar fazla dağıtacağız. Bu kapsamda anlaşmış olduğumuz zincir marketlerde Türk Kızılay adına gıda kolileri satışa sunulacak olup, ayrıca Türk Kızılay resmi İnternet sitesinden gıda kolileri bağışları kabul edilecek, şehrimizin farklı noktalarına kuracağımız stantlarda da hayırseverlerimizin bağışlarını kabul edeceğiz. Anlaşmalı olduğumuz marketlerde gıda yardımı gibi çalışmalarımız, ramazan ayı boyunca şehrin dört bir yanına dağıtacağımız gıda kolileri ve diğer bir çok projemizle Bursamızda Ramazan’ın bereketini ihtiyaç sahipleri ile paylaşacağız” şeklinde konuştu.


Yurt içinde vekalet sahipleri adına kesilen kurbanlardan elde edilen et konserveleri yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını hatırlatan Gürkan, bu ramazanda da üretilen et konserveleri Türkiye çapında ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını söyledi. Gürkan şöyle devam etti:


"Öte yandan Türk Kızılay’a ramazan ayında destek vermek ve gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmak isteyen hayırseverlerin pek çok seçeneği bulunuyor. Vatandaşlarımız www.bursakizilay.org.tr sitemizi ziyaret ederek oradan her türlü bağışlarını yapabilir. 0224 220 24 40 ya da 0542 220 24 74 numaralarında Türk Kızılay Bursa Şubesi’ne ulaşabilirler. Yanı sıra bağış yapmak isteyen vatandaşlarımız Nilüfer ilçemizdeki Kızılay Plaza ve 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı aralığında bulunan Türk Kızılay bağış merkezimize uğrayabilir."

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Haber Tarihi: 02 Mayıs 2019 Perşembe 14:04
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