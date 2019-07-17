Kızılay Bismil Şubesinden bisiklet turu etkinliği 15 Temmuz Demokrasi Milli ve Birlik Günü’ne özel Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde bisiklet turu atıldı.

15 Temmuz Demokrasi Milli ve Birlik Günü’ne özel Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde bisiklet turu atıldı.

Kızılay Bismil Şubesi tarafından yapılan bisiklet turuna vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Etkinlikle ilgili açıklama yapan Kızılay Bismil Şube Başkanı Ömer Kaplan, 15 Temmuz’u farklı etkinliklerle gençlerin hafızalarına yerleştirmek istediklerini söyledi. Kaplan, “Bununla birlikte bisikletin oyuncak değil ekonomik, çevreci ve sağlıklı bir ulaşım aracı olduğuyla ilgili farkındalık oluşturmaya çalıştık. Organizasyonun gerçekleşmesinde desteklerini esirgemeyen kurumlara teşekkür ediyoruz” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.