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Kızılay Başkanı'ndan "Bazılarına inat bu hilali ve bayrağı yükseltmeye çalışıyoruz" açıklaması

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık:- "Bu coğrafyalar kardeş coğrafyalardır. Buraları ayırmaya çalışan kışkırtmaya çalışan insanlara inat, bizler bu hilali ve bayrağı yükseltmeye çalışıyoruz. Bu bayrak milletimizin bayrağıdır, medeniyetimizin bayrağıdır"

09 Şubat 2019 Cumartesi 16:36
Kızılay Başkanı'ndan "Bazılarına inat bu hilali ve bayrağı yükseltmeye çalışıyoruz" açıklaması

GAZİANTEP (AA) - Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, "Bu coğrafyalar kardeş coğrafyalardır. Buraları ayırmaya çalışan kışkırtmaya çalışan insanlara inat bizler bu hilali ve bayrağı yükseltmeye çalışıyoruz. Bu bayrak milletimizin bayrağıdır, medeniyetimizin bayrağıdır." dedi.

Kınık, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen Türk Kızılayı Gaziantep Şubesi Olağan Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, ırk, din, dil ve coğrafya gözetmeden tek amacı yardım olan Türk Kızılayı ailesine mensup olmaktan büyük onur ve gurur duyduğunu ifade etti.

Gittikleri her yerde hilali gören inanların yüzünde mutluluk ve sevinç gördüklerini belirten Kınık,"Geçen sene 23 milyon insana ulaşmışız. Dünyanın yaklaşık 50 farklı ülkesine merhamet götürmüşüz, yaralarını sarmışız ve koruma altına almışız. Kızılay bizi biz yapan, bizi millet yapan, ismini duyduğumuzda, hilalini gördüğümüzde, herkesin kendinden bildiği, ayrılık gayrılıkların konuşulmadığı bir değerdir. Bu hikayenin ve değerlerin topluma yaygınlaştırılması gerekiyor. Özellikle gençlerimize yaygınlaştırılması gerekiyor." dedi.

Kınık, varoluş gayelerinin insanların acısını dindirmek, insanı ve toplumu güçlendirmek olduğunu vurgulayarak kuruldukları günden bu yana bu amaç için çalıştıklarını söyledi.

Gaziantep'in Suriye'den gelen binlerce mülteciye gönül kapılarını açtığını, bunun için de "ensar şehir" olduğunu ifade eden Kınık, "Bu kent hem sınır ötesinden gelen insanlara hem de sınır ötesine gönül kapılarını açmaktan çekinmedi. Onlara her türlü yardımı ulaştırmaktan çekinmedi. Bu anlamda özel bir şehirdir." diye konuştu.

- "Bazılarına inat bizler bu hilali ve bayrağı yükseltmeye çalışıyoruz"

Kınık, siyasi sınırların gönül bağını kesemediğine dikkati çekerek şöyle konuştu:

"Bu topraklar Kilis, Gaziantep, Halep bunlar hep bütündü ve halen bütündür. Araya birileri sınır çekmiş olabilir. Ama onlar akrabalarımız, komşularımız, kardeşlerimizdir. Ahmet Arif'in dediği gibi "Tavuklarımız birbirine karışmış". Bu coğrafyalar kardeş coğrafyalardır. Buraları ayırmaya çalışan, kışkırtmaya çalışan insanlara inat, bizler bu hilali ve bayrağı yükseltmeye çalışıyoruz. Bu bayrak milletimizin bayrağıdır, medeniyetimizin bayrağıdır. 1868'de bu büyük hareket kurulduğunda 40 milyon kilometrekare vatan toprağında, bugün üzerinde 65 tane ülke olan o vatan toprağında kurulduk. Pek çok ülkelerde Hilali Ahmerin şubeleri kuruldu. Bugün hala bu şekilde devam ediyorlar."

Konuşmanın ardından mevcut Başkan Yusuf Ramazan Saygılı'nın tek aday olduğu seçimlere geçildi.

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Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 16:36
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