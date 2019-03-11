Şair İsmet Özel kalp krizi geçirdi!
Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şair İsmet Özel'in kalp krizi geçirdiğini duyurdu.11 Mart 2019 Pazartesi 10:48
Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şair İsmet Özel'in kalp krizi geçirdiğini duyurdu.
Kerem Kınık yaptığı açıklamada, "Kalp krizi sonucu Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Koroner Yoğun Bakıma kaldırılan Şair İsmet Özel’e Mevladan acil şifalar diliyorum" ifadelerine yer verdi.
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