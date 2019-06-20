Kızılay bağış zarfından çıkan mektup duygulu anlar yaşattı

Türk Kızılay Amasya Şubesi tarafından Ramazan ayı içerisinde yardıma muhtaç ailelere verilmek üzere Amasya İl merkezinde bulunan okullarda öğrenim gören öğrencilere paylaşmayı bilen, yardımsever birey olmayı aşılamak amacıyla bağış zarfı dağıtıldı ve bağış zarfından çıkan mektup duygulu anlar yaşattı

Bağış zarflarını teslim alan öğrenciler aileleri tarafından kendilerine verilen harçlıkları bağış zarflarına koyarak ihtiyaç sahibi çocuklara dağıtılmak üzere okul yöneticileri aracılığı ile tutanak karşılığı Türk Kızılay Amasya Şubesine teslim ettiler.

Öğrencilerin yapmış oldukları bağış zarflarının açılması esnasında bir öğrencinin zarfın içine koyduğu not duygulu anlar yaşattı.

Küçük Sude Naz’ ın zarfın içine koyduğu mektupta, “Babamdan Kızılay’a yardım için para istedim babamda durumumuzun olmadığını kaç aydır işsizim paramız yok borcumuz çok bizim yardıma ihtiyacımız var dedi. Bende çok üzüldüm babama bir şey diyemedim size yardım edemediğim için üzgünüm." yazıyordu.

Okul idaresinden Sude Naz ’ın ev adresine ulaşıldı. Türk Kızılay Amasya şubesi tarafından nakdi, gıda ve giyim yardımı yapılan aileye her zaman yanında olacaklarını dile getiren Amasya Şube Başkanı Mahmut Albayrak, "Az çok demeden paylaşıyorsan Hilâl Olsun Türkiye sloganı ile yola çıktığımız yardım kampanyamızda Amasya’da bulunan ihtiyaç sahibi ailelere çeşitli zamanlarda nakdi, gıda ve giyim yardımları yapıyoruz. 151 yıllık tarihi olan Kızılay’ımıza yapmış olduğunuz yardımları hassasiyet içerisinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya çalışıyoruz ve devam edeceğiz" dedi.