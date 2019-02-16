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Kızılay Antalya Şubesi’nin yeni Başkanı Esra Özkoç oldu

Kızılay Antalya Şubesi’nde başkanlığı Esra Özkaç seçildi.

16 Şubat 2019 Cumartesi 18:27
Kızılay Antalya Şubesi’nin yeni Başkanı Esra Özkoç oldu

Kızılay Antalya Şubesi’nde başkanlığı Esra Özkaç seçildi.


Türk Kızılay’ı Antalya Şubesi’nin Olağan Genel Kurul Toplantısı, Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) yapıldı. Toplantıya, Antalya Vali Yardımcısı Hamdi Bolat, Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Kızılay Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Turunç, Yönetim Kurul Üyesi Cengiz Yurdabekçi, Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan katıldı. Tek listeyle gidilen genel kurulda Cengiz Nizam başkanlığı AK Parti Antalya Kadın Kolları eski Başkanı Esra Özkoç’a devretti.


Kızılay Antalya Şube eski Başkanı Cengiz Nizam, Kızılay’ı en iyi şekilde temsil etmeye çalıştıklarını ifade ederek, çalışmalarla Antalya’nın kalbine taht kurduklarını söyledi. Son yıllarda tüm dünyada bitmeyen savaşlar,ekonomik savaşlar ve bitmeyen doğal afetler sonucu Kızılay’ın öneminin arttığını kaydeden Nizam, doğal afetlerde vatandaşlara yardımcı olduklarını kaydetti.


Kök hücre konusuna değinen Nizam, “Türkiye’nin en büyük sorunu olan kök hücre sorununda en büyük katkıyı Antalya sağladı. 120 civarında kök hücre bağışı oldu. Valimizin desteğiyle böbrek kan merkezimiz kiradaydı, para çıkışı vardı. Aksu’da büyük böbrek kan merkezi inşası başlar diye düşünüyorum” dedi.



“Elimizden geleni yapacağız”


Kızılay Antalya Şubesi’nin yeni Başkanı Esra Özkoç ise, “Aldığımız bayrağı ekip olarak daha yükseklere taşımak için elimizden geleni yapacağız. Seyirci kalmayı değil, gönüllü olmayı tercih ediyoruz. Yok etmek yerine yaşatmanın dünyasına, gönüllüler dünyasına davet etmek istiyorum. Kızılay’ı tanıtmak ve gelirleri arttırmak için çeşitli projeler geliştirerek, maddi durumu yetersiz olan vatandaşlarımızı Kızılay’la buluşturacağız” diye konuştu.


Kızılay Antalya Şubesi’nin yönetiminde ise şu isimler yer aldı;


“Mehmet Fatih Gülşen, Halil Atik, Figen Dere, Şükrü Karataç, Tahir Özdaş, Bengül Hatipoğlu, İbrahim Miraç Doğru, Dilek Gökkuş.”

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 18:27
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