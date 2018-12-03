"Kızılay anneleri" ALS hastalarına yardım için buluştu

İSTANBUL (AA) - Türk Kızılayı İstanbul Şubesi Kadın Kolları'nın "Kızılay Annesi Projesi" kapsamında, sanat, siyaset ve iş dünyasından kadınlar, ALS hastalarına yardım için düzenlenen yemekte bir araya geldi.

Bir otelde düzenlenen "3. Kızılay Annesi Dayanışma Yemeği"ne, Emel Sayın, İpek Açar, Nükhet Duru, Zahide Yetiş, Aslı Hünel, Serenay Sarıkaya, Melike Öcalan, Berrin Zorlu, Siren Ertan, Aslı Üstünkaya, Elif İnci Aras, Nurhan Tarman, Eda Gencebay, Ergül Azaphan'ın da aralarında bulunduğu kadınlar katıldı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın eşi Hatice Nur Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın eşi Hatice Uysal'ın da katıldığı program Kızılay İstanbul Şubesi'nin tanırım filminin izlenmesiyle başladı.

Programın açılış konuşmasını yapan Türk Kızılayı İstanbul Şubesi Kadın Kolları Başkanı Zerrin Menteşeoğlu, Kızılay Annesi Projesi'nde bu yılın temasının ALS hastalığı olarak belirlendiğini ve yemekten elde edilen gelirle bu hastalıkla mücadele eden vatandaşlara yardım edileceğini söyledi.



Türk Kızılayı İstanbul Şube Başkanı İlhami Yıldırım, kadınların yardım çalışmalarındaki önemine değinerek, "Nerede kadın varsa iyilik ve barış vardır. Kadının dokunduğu her yerde iyilik vardır. Tüm heyecanıyla devam eden bu projemizde her gün aramıza yeni Kızılay annelerinin katılmasından dolayı son derece mutluyuz." dedi.



Kızılay Genel Sekreteri Hüseyin Can da kurumun son yıllarda yaptığı çalışmalarla dünyanın dört bir yanında mazlumlara ulaştığını belirterek, "Çalışmalarımızla 2017'de 18 milyon muhtaç insana dokunmuşuz. Bu yıl 21 milyon muhtaç insana yardım etmişiz. Dünyanın tüm mazlumlarına yardım için çalışan bir iyilik hareketiyiz." diye konuştu.

Katkıda bulunanlara plaket verilirken, program şarkıcı Göksel'in konseriyle sona erdi.