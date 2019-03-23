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Kızılay Adıyaman Şubesi basın mensuplarıyla biraraya geldi

Kızılay Adıyaman Şubesi yeni yönetim kurulu üyeleri basın mensuplarıyla bir araya gelerek tanıtım toplantısı gerçekleşti.

23 Mart 2019 Cumartesi 17:25
Kızılay Adıyaman Şubesi basın mensuplarıyla biraraya geldi

Kızılay Adıyaman Şubesi yeni yönetim kurulu üyeleri basın mensuplarıyla bir araya gelerek tanıtım toplantısı gerçekleşti.


Toplantıya Kızılay Adıyaman Şube Başkanı Mehmet Murat Bulut, yönetim kurulu üyeleri ve basın mensupları katıldı.


Gerçekleşen toplantıda Kızılay Adıyaman Şube Başkanı Mehmet Murat Bulut, Kızılay yeni dönem faaliyetleri hakkında basın mensuplarına bilgi verdi.


Türk Kızılay’ının amacı ve vizyonu hakkında açıklama yapan Kızılay Adıyaman Şube Başkanı Mehmet Murat Bulut, "Türk Kızılayı 1868 yılında kurulmuş olup 150 yıllık bir geçmişe sahiptir. Derneğimiz kar amacı gütmeyen bir yardım kuruluşudur. Kurumumuz afetler de ve olağan dönemler de ihtiyaç sahipleri ve korunmasızlara yönelik yardım sağlamak toplum da yardımlaşmayı geliştirmek güvenli kan teminini gerçekleştirmek gibi faaliyetler de bulunmaktadır. Ayrıca göç ve mülteci hizmetleri ile uluslararası yardımlar da bulunur. Türk Kızılay son 10 yıl da 147 ülkeye yardımda bulunmuştur. Türk Kızılay son 10 yılda 147 ülkeye yardımda bulunmuştur. Şuan Yemen, Endenozya, Somali gibi ülkeler de yardım faaliyetlerinde aktif olarak bulunmaktadır. Bizim Kızılay kan merkezimiz var. İlimizde yaklaşık 15 bin ünite kan ihtiyacı duyulmaktadır. 2018 yılında ilimizde kan bağış merkezimiz tarafından 17 bin 500 ünite kan toplanmıştır. Malatya’da bulunan kan bölge merkezimiz de sürekli acil kan stok seviyesi yeterli düzey de tutulmaktadır. İlimiz de hizmet veren kamu ve özel hastanelerin kan ve kan ürünleri ihtiyaçları bölge kan merkezimiz de karşılanmaktadır. Türk Kızılay Genel Başkanımız Dr. Kerem Kınık tarafından 2020-2030 stratejisi kapsamında 17 Mart 2019 tarihinde Kahramanmaraş ilin de toplantı yapıldı” dedi.


Yapılan basın açıklaması ardından Kızılay Adıyaman Şube Başkanı Mehmet Murat Bulut, basın mensuplarının sorularını cevapladı. Toplantı yeni yönetim kurulu üyeleri hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 17:25
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