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Kızılay 4.5 milyon insana kurban eti ulaştıracak

Bu yıl Kurban Bayramı’nda yurt içi ve yurt dışında toplam 180 bin hayırsever adına kurban kesimi yapacak olan Türk Kızılay, kurban etlerini 4 milyon 500 bin kişiye ulaştıracak.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 15:15
Kızılay 4.5 milyon insana kurban eti ulaştıracak

Bu yıl Kurban Bayramı’nda yurt içi ve yurt dışında toplam 180 bin hayırsever adına kurban kesimi yapacak olan Türk Kızılay, kurban etlerini 4 milyon 500 bin kişiye ulaştıracak.


Türkiye ile birlikte 51 ülkede vekalet sahibi adına kurban kesimi yaparak hizmet veren Türk Kızılay, bu yıl 11 Ağustos Pazar günü başlayacak olan Kurban Bayramı öncesi hazırlıklarını hızlandırdı. Vekaletle kurban kesim ücretini yurt içinde 850 TL, yurt dışında ise 725 TL olarak açıklayan Türk Kızılay, bayramı süresince yurt içi ve yurt dışında toplam 180 bin vekalet sahibi adına kurban kesimi yapacak. Türk Kızılay, kurban kesiminin yanı sıra, kurban eti ve konserve dağıtımı ve aşevlerinden vereceği yemeklerle yaklaşık 4 milyon 500 bin kişiye kurban bereketini ulaştıracak.


İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde Türk Kızılay kavurma ve kıyma konservelerinin üretildiği et kombinesini ziyaret eden Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, tesiste 800 gram, 5 kilogram ve 10 kilogram halinde hazırlanan konservelerin üretim aşamasını inceledi. Konservelerin 1,5 yıl raf ömrü olduğunu ifade eden Kınık, "Kurban payları ve yıl boyunca kestiğimiz adaklarımız da sizler için bu şekilde kavurma haline getiriliyor. Etler önce kemiksiz olarak ayrılıyor, daha sonra pişiriliyor, suyu ve yağı ayrılıyor daha sonra konserve halinde dolduruluyor. Bunların bütün gıda analizleri yapılıyor ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Kurban konservelerimizin raf ömrü 18 ay. Dolayısıyla Kızılay, yurt içinde Kurban Bayramı süresince ağırlıklı olarak konserve etlerin dağıtımını yapacak" dedi.


Kızılay’ın kurban kampanyasının arefe gününe kadar devam edeceğinin altını çizen Genel Başkan Kınık, "Bu sene yurt içinde 80 bin, yurt dışında ise yaklaşık 100 bin kurbanı 4.5 milyon insana ulaştırma gayesine devam ediyoruz. Kurbanların yurt içinde kesim fiyatı 850 TL iken, yurt dışında kesim fiyatı ise 725 TL’dir. Kızılay’ın web sitesi üzerinden kredi kartı ile, banka havaleleri ve EFT’leri ile ya da yurt genelindeki bütün şube ve temsilciliklerimize başvurarak kurban vekaletlerinizi iletebilirsiniz. Kurbanlarımız Tarım Bakanlığımızın Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü görevlileri, veteriner hekimler, din görevlilerimiz, Kızılay ekibimiz ve Noter eşliğinde kesilmektedir. Tüm bu süreçler kayıt altına alınmakta ve İslami usullerle gerçekleştirilmektedir. Kurban yakınlaşmaktır, paylaşmaktır, ihtiyaç sahiplerini anlamaktır. Kızılay’a güveninizden dolayı teşekkür ediyoruz. Bu sene de ’Kızılay Helal Olsun Türkiye Kurban Kampanyasına’ desteklerinizi geçen yıllarda olduğu gibi bekliyoruz" çağrısında bulundu.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 15:15
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