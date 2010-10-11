Kızılay, 410 lira bedelle vekaleten kurban kesecek

‘Vekaletle Kurban Kesimi’ kampanyası ile ilgili açıklamalarda bulunan Kızılay Derneği Serdivan Şube Başkanı Fatih Mehmet Temel, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da vekaletle kurban kesiminin kendi oluşturdukları ‘Kurbanda Kızılay Modeli’ çerçevesinde gerçekleştirileceğini bildirdi. Kızılay Derneği Serdivan Şube Başkanı kesimi yapılan kurbanların etlerinin daha sonra EBK’da uzun süre kullanıma dayanıklı bir biçimde kıyma ve kuşbaşı konservesi yapılarak vekalet sahiplerine ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını ifade etti. ,