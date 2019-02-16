0553 313 94 23

"Kızılay 2018'de 23 milyon insana yardım elini uzattı"

Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık:"Kızılay 2018 yılında 23 milyon insana yardım elini uzattı. Dünyanın neresinde bir afet, büyük bir kriz varsa, milletin desteği ve yardımlarıyla oralarda insan ızdırabını dindirmek için çalıştık"

16 Şubat 2019 Cumartesi 17:54
"Kızılay 2018'de 23 milyon insana yardım elini uzattı"

ANTALYA (AA) - Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Türk Kızılayının 2018 yılında 23 milyon insana yardım elini uzattığını belirtti.

Kınık, Antalya Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türk Kızılayı Antalya Şubesi Olağan Kongresi'nde, 1,5 asırlık iyilik yolculuğunun emanetçileri olduklarını söyledi.

Hilal-i Ahmer Türk Kızılayının 33'üncü başkanı olduğunu belirten Kerem Kınık, 150 yıldır milyonlarca gönüllünün katkısı ile iyiliğin amiral gemisinin sınır tanımadan dünyanın bütün mazlumlarına ulaşmak için çırpındığını dile getirdi.

Kınık, öncelikle ülkedeki ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını gidermek için çaba gösterdiklerini vurguladı.

Dünyada mezar taşı bile bulunmayan, bulundukları ülkede ölüm korkusundan, işkenceden kaçan ama özledikleri Avrupa'ya kavuşamadan hayatında gördükleri ilk deniz olan o sularda boğulan 30 bin kişinin Akdeniz'de yattığını ifade eden Kerem Kınık, bu durumun, dünyanın merhamete, vicdana ne kadar ihtiyacının olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Kınık, atalarından mazluma dinini, ırkını sormamayı öğrendiklerini anlatarak, "Biz kim olursa olsun mazluma yardım ederiz. Kızılay 2018 yılında 23 milyon insana yardım elini uzattı. Dünyanın neresinde bir afet, büyük bir kriz varsa, milletin desteği ve yardımlarıyla oralarda insan ızdırabını dindirmek için çalıştık. 2019'da bu rakamları daha yukarıya çıkartmaya çalışacağız. Her gün 70 bin insana yardım götürmek zorundayız. Her gün 9 bin ünite kan toplayıp, 20 bini aşkın hastaya 1600 hastanede bu kanları ulaştırmak zorundayız. Türkiye'de 500 bin kök hücre bağışçıya ulaştık." dedi.

- "Geçen yıl 2 milyon 500 bin kişi bize bağış yaptı"

Antalya'da tropikal meteorolojik afetlerin arttığına işaret eden Kerem Kınık, "Bugün dünden farklı risklerimiz var. Afetlere daha hızlı müdahale etmek zorundayız. Antalya çok geniş kıyı şeridi, 13 milyon turisti ile bir dünya şehri olması nedeniyle bölge sosyal yardım ve afet lojistik merkezini hak ediyor. Bunu oluşturmak için çalışacağız." diye konuştu.

Türk Kızılayı olarak yaptıkları kurumsal gelişim ve dönüşüm reformu ile bütün bağış süreçlerini bağışçılara raporlayacaklarını anlatan Kınık, "Kızılayın hem bağışçı hem de gönüllü desteği katlanarak artmaktadır. Geçen yıl 2 milyon 500 bin kişi bize bağış yaptı. Bu önemli bir sorumluluk ama önemli bir de güç. Amacımız insan acısını dindirmek." ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 17:54
  1. Antalya şubesi
  2. Kızılay

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Büykkılıç Kazancılar Şarşısında
    1. Başkan Büykkılıç Kazancılar Şarşısında
    2. Eğlence merkezinde vurularak hayatını..
    3. HDP İlçe Eş Başkanı Yıldırım tutuklandı
    4. Kadıköy'de önemli karşılaşma! 11'ler..
    5. Irak’ın Ankara Büyükelçisi Al-Khateeb..
    6. Mazlum-Der Olağan Genel Kurulu Başladı
    7. Zehir tacirleri suç üstü yakalandı
    8. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Edirne'de,..
    10. Hulusi Akar Lübnanlı mevkidaşıyla bir..
    11. İzmir’de silahlı kavga: 1 ölü
    12. Kuşadası’nda 6 yıl hapisle aranan..
    13. Annesine şiddet uygulayan babasını..
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz CHP gibi..
    15. Spor Toto Süper Lig: Bursaspor: 0 -..
    16. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    17. Spor Toto 1. Lig: Altay 1 - Boluspor 0..
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu seçimler..
    19. Polis ekiplerinin dikkati sahte parayı..
    20. TFF 2. Lig: Tuzlaspor: 1 - Menemen..
    Öcalan maskeli provokasyon
    Öcalan maskeli provokasyon
    Bakanlık sıcak bakıyor! Ücretli poşette yeni dönem başlayabilir
    Bakanlık sıcak bakıyor! Ücretli poşette yeni dönem başlayabilir
    Yogacı Ece sahtekar çıktı!
    Yogacı Ece sahtekar çıktı!
    Komedi... CHP’li vekil kendi partisini rezil etti!
    Komedi... CHP’li vekil kendi partisini rezil etti!
    Alparslan Türkeş, Nurettin Soyer’e böyle seslenmiş!
    Alparslan Türkeş, Nurettin Soyer’e böyle seslenmiş!

    Günün Karikatürü

    16 Şubat 2019
    Ekrem Dumanlı ile ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı! Nehrin suyunun çekilmesini beklemişler
    Ekrem Dumanlı ile ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı! Nehrin suyunun çekilmesini beklemişler
    Maduro açıkladı: ABD ile gizlice görüştü
    Maduro açıkladı: ABD ile gizlice görüştü