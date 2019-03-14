Kızılay, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı
Kızılay Düzce Şubesi 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle sağlık çalışanlarının kapısını çaldı çiçek verdi.14 Mart 2019 Perşembe 15:46
DÜZCE(İHA) – Kızılay Düzce Şubesi 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle sağlık çalışanlarının kapısını çaldı çiçek verdi.
14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Kızılay Düzce Şube Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Yamaç eşliğinde sağlık çalışanları ziyaret edildi. Yamaç, “Başta Genel Başkan Dr. Kerem Kınık olmak üzere ülkemize ve insanlığa hizmet eden tüm hekimlerimizin ve sağlık personellerimizin 14 Mart Tıp Bayramını kutlarız” dedi.
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