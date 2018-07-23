Cumhuriyet yazarı Kızıl Soros'u savundu, savcıya hakaret etti!

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Cumhuriyet Gazetesi yazarı Aydın Engin, son günlerdeki yazılarında hakim ve savcılara yönelik algı operasyonuna girişti.

Paçavra gazetesindeki köşesinden Gezi Kalkışması'nı finanse eden ve George Soros'un Türkiye temsilcisi olarak bilinen 'Kızıl Soros' lakaplı işadamı Osman Kavala'yı savunan Engin, soruşturmayı yürüten savcıya 'tembel' dedi.

Soruşturma savcısına üstü kapalı bir dille göndermeler yaparak hakaret eden liboş yazar, ayrıca savcıya yardım etmeye çalıştığını da iddia ederek gülünç bir duruma düştü.

Paçavra Cumhuriyet Gazetesi'nin seviyesini ortaya koyan Engin, son günlerde yargı mensupları üzerinde olumsuz etki bırakma amacı taşıyan yazılar yazıyor.

KAVALA'NIN KAYNAK AKTARDIĞINI DOĞRULADI

'Kızıl Soros' lakaplı Osman Kavala'nın bazı yerlere kaynak aktardığını doğrulayan Aydın, George Soros'un Türkiye temsilcisi olan Kavala'nın Gezi Kalkışmasındaki rolünü ise bilmemezlikten geldi.

Güven yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Erdoğan söylüyor, Osman Kavala belli yerlere kaynak aktarıyormuş. Doğru. O belli yerleri ben de biliyorum. Mesela Anadolu Kültür gibi bu ülkenin yüz akı bir sivil kültür girişimine sahiden kaynak aktarıyor. Sonra çok saygın yayın kuruluşu İletişim’in kuruluşunda da Osman Kavala’nın katkısı çok önemliydi. “Sürekli aydınlık için bir dakika karanlık” eylemini örgütleyen Yurttaş Girişimi’nde de Osman Kavala karınca kararınca katkıda bulundu. "



YAZILMAMIŞ İDDİANAME İLE DALGA GEÇTİ

Henüz yazılmamış iddianame ile dalga geçen Engin, "Sayın savcı işte size yeteri kadar güvenilir suç kanıtı. Haydi yazın iddianamenizi de şu berbat günlerde biraz gülümseyelim, hatta kahkahalarla gülelim." dedi.