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Kızıl akbabanın Şanlıurfa'dan Belgrad'a yolculuğu

Şanlıurfa’da çiftçiler tarafından bitkin bulunan Dobrila, Sırbistan makamlarıyla temasa geçilerek Belgrad’da bulunan Biyolojik Araştırma Enstitüsüne gönderildi- Sırbistan'dan kanatlanıp 1.600 kilometrelik uçuş sonrası Şanlıurfa’da bitkin düşen, nesli tükenme tehlikesi altındaki, 1,5 yaşındaki Dobrila, Turkish Cargo tarafından Belgrad’a taşındı

17 Temmuz 2019 Çarşamba 12:37
Kızıl akbabanın Şanlıurfa'dan Belgrad'a yolculuğu

İSTANBUL (AA) - Sırbistan’dan kanatlanan ve sezonsal göç yolunda 1.600 kilometrelik uçuşu sonrası Şanlıurfa’da bitkin düşen nesli tükenme tehlikesi altındaki kızıl akbaba, Turkish Cargo tarafından Belgrad’a ulaştırıldı.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Avrupa’da sadece Sırbistan'ın Uvac kanyonunda yaşayan nadir kızıl akbabalardan biri olan 1,5 yaşındaki Dobrila, güneye doğru gerçekleştirdiği sezonsal göç uçuşunda bitkin düşerek Şanlıurfa’ya indi.

Şanlıurfa’da çiftçiler tarafından fark edilen akbaba, burada bulunan Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürüldü. Urfa’daki merkezde kontrolleri yapılarak, sağlıklı kilosuna ulaştırılan kızıl akbaba, göç yoluna devam etmesi için yeniden doğaya bırakıldı. Avcı kuş familyasının üyesi Dobrila'nın uçuşuna devam etmemesi üzerine, Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri akbabanın ayağındaki etiket ve takip numarasından yola çıkarak Sırbistanlı makamlarıyla temasa geçti. İki ülke yetkilileri arasında gerçekleşen görüşmeler sonucu Dobrila’nın Belgrad’da bulunan Biyolojik Araştırma Enstitüsü’ne (Siniša Stanković) gönderilmesi kararlaştırıldı.

Tüm taşıma faaliyetlerinde canlı hayvan yaşamına ve doğaya saygı misyonuyla hareket eden Turkish Cargo sponsorluğunda Şanlıurfa’dan İstanbul aktarmalı Sırbistan’a ulaştırılan akbaba, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç ve Sırbistan Çevre Koruma Bakanı Goran Trivan’ın katılımıyla düzenlenen törende Sırbistanlı yetkililere teslim edildi.

Yırtıcı Kuşlar Koruma Vakfında Dobrila’dan sorumlu Biyolog Irena Hrıbsek, aylardır devam eden rehabilitasyon sürecinin ardından bugün ilk defa kızıl akbabanın özgürlüğe uçacağını belirterek, "Dobrila’ya destekleri için Turkish Cargo’ya teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

- "MissionRescue"

Canlı hayvan taşımalarında en üst düzeyde özen göstererek "MissionRescue" misyonuyla hareket eden Turkish Cargo, daha önce de Ukrayna’da zor şartlara maruz bırakılan, açlıkla mücadele eden ve eziyet gören dört aslanı, doğal yaşam alanları olan Güney Afrika'nın Johannesburg kentine ulaştırmıştı.

Hava kargo şirketi, en üst düzeyde özen göstererek sunduğu canlı hayvan taşımacılığı hizmeti için; kabul, depolama ve sevk süreçlerinde CITES ve IATA-LAR'ı (Canlı Hayvan Taşıma Yönetmeliği) referans alıyor ve yönetmelikte belirtilen dokümantasyon, kafesleme, etiketleme ve işaretleme kurallarını özenle uyguluyor.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün de konuyla ilgili Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Özgürce uçmanın tadını dünyada en çok biz biliyoruz, bu nedenle doğanın kanatları oluyoruz. Vahşi yaşamın nesli tükenmekte olan üyesi kızıl akbaba Dorila yeniden özgürce uçsun diye onu Turkish Cargo ile Şanlıurfa’dan Belgrad’a taşıdık. Şimdi sağlıklı ve dilediği yere uçabilir." ifadelerini kullanarak, Dobrila'nın taşınmasına ilişkin videoyu paylaştı.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 12:37
  1. i Dobrila
  2. kızıl akbaba
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