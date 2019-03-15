0553 313 94 23

Kızıdaş, seçim çalışmalarını sürdürüyor

Arguvan Belediye Başkanı ve Arguvan Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkan Adayı Mehmet Kızıldaş, seçim çalışmaları kapsamında Konakbaşı, Çırağuşağı, Gürge, Kızıluşağı mahallerini ziyaret etti.

15 Mart 2019 Cuma 13:36
Kızıdaş, seçim çalışmalarını sürdürüyor

Arguvan Belediye Başkanı ve Arguvan Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkan Adayı Mehmet Kızıldaş, seçim çalışmaları kapsamında Konakbaşı, Çırağuşağı, Gürge, Kızıluşağı mahallerini ziyaret etti.


Başkan Kızıldaş, gittiği yerlerde büyük bir ilgiyle karşılanırken, vatandaşlar bugüne kadar yapılan hizmetlerden dolayı duyulan memnuniyet dile getirdi. Gürge Mahallesinde konuşan Kızıldaş, “Her zaman olduğu gibi bizi içtenlikle ve sıcak bir şekilde karşıladınız. Göreve geldiğimiz günden bu yana elimizden geldiğince Arguvan’a hizmet etmeye çalıştık. Olanaklarımız ölçüsünde tüm mahallelerimizin eksiklerini karşılamaya çalışıyoruz. En önemli sorunumuz yoldu. Belirli ölçülerde yolla ilgili sorunlarımızı hallettik. Sulama suyuyla ilgili sıkıntıları giderdik. Kesimhanemizi bize yakışır standartlara getirdik. Cenazelerimizin ilçeye gitmemesi için mahallemize morg yaptırdık. Gücümüz yettiğince hizmet etmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.


Arguvan’ın yapısı, yolu, duruşu, düşüncesi, inancı belli bir yer diyen Başkan Kızıldaş, “Yürüttüğümüz çalışmalarla Arguvan ilçe görünümü kazandı. İlçenin nasıl değiştiğini görüyoruz, cenazelerimizi artık traktör kasalarında taşımıyoruz. Bizler, sizlere hizmet için geldik. Sizlerde geçmiş dönemlerde bizleri ciddi anlamda desteklediniz, yine destekleyeceğinizden eminiz.Burası benim yörem, benim yöremin insanı kendine yakışanı yapar. Biz mahallelerimizden çatlak ses çıkmasını istemiyoruz. Bu bölgeden çatlak ses çıkması üzücü olur. CHP’nin Arguvan’da ne kadar güçlü olduğunu hepimiz biliyoruz. Biz bu dönem sadece kendi partimizden değil diğer partilerden de yoğun olarak oy alacağız. Çünkü hizmetlerimizi sunarken ayrım yapmadığımız görülüyor. Bundan önce başka partilere oy vermiş kişiler bu dönem sizin yanınızdayız diyorlar. Bu seçimde her zamankinden çok daha güçlü geleceğiz. Biz Arguvan’a hizmet etmeyi seviyoruz” şeklinde konuştu. “Yanımızda duran insanlara bakın hepsi sevilen, saygın, önde gelen kişiler” diyen Başkan Kızıldaş, “Yanımızdaki kişiler gönüllülük temelinde bize ve partimize sahip çıkıyor. Bize ve partimize sahip çıkıyor. Yanımızda olan kişilerin bize karşı göstermiş olduğu teveccüh yaptığımız hizmetlerden kaynaklanıyor. Biz bir beş yıl daha Arguvan’a hizmet edeceğiz. Beş yılın sonunda çok farklı bir Arguvan’la karşılaşacaksınız” diye konuştu.


Ziyaret ettiği mahallelerde bir isteklerinin olup olmadığını soran Başkan Kızıldaş’a, verilen yanıt tek seçimi yeniden kazanması yönünde oldu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 13:36
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AB-Türkiye Ortaklık Konseyi
    1. AB-Türkiye Ortaklık Konseyi
    2. Kepez Kitap Fuarı’nda yazarlar geçidi
    3. Disleksi için Farkındalık Semineri
    4. "Uyuşturucu satıcılarını yerin yedi..
    5. Bu acıya yürek dayanmaz
    6. Almanya Başbakanı Merkel: "Camilere..
    7. Kupa Voley’de çeyrek final heyecanı..
    8. Yeni Zelanda'da iki camiye terör..
    9. Başkan Erdoğan konuşuyor
    10. Buzdolabı temizliği nasıl yapılır?
    11. Kırteke tempoyu arttırdı
    12. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Ümit..
    13. E. Yeni Malatyaspor’dan eleştirilere..
    14. E. Yeni Malatyaspor’da Ankaragücü maçı..
    15. A Milli Takım'ın Arnavutluk ve Moldova..
    16. Eskişehir Emniyetinden ’Güven Masası’
    17. Rusya'dan Yeni Zelanda açıklaması:..
    18. GÜNCELLEME - İzmir'de hastanede yangın
    19. Eğitim Bir- Sen İl Temsilciliği’nden..
    20. Gülpınar’dan Yeni Zelanda’daki..
    21. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş:..
    22. Selçuk’ta 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı
    23. Toplum Destekli polisler sağlıkçıları..
    24. Tarım ve Orman Bakanı Bekir..
    25. Gazze Şeridi'nde Büyük Dönüş Yürüyüşü..
    26. Şeyh Edebali Üniversitesi’nde..
    27. Tabip Odası’ndan ödül töreni
    28. "Batı'da ağaçlar çiçek açtı, Doğu'da..
    29. 17 Mart’ta bu yollara dikkat
    30. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "(Yeni..
    Maduro'dan ABD'yi çıldırtacak hamle!
    Maduro'dan ABD'yi çıldırtacak hamle!
    Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Vergide asgari ücretli harcamada milyoner
    Vergide asgari ücretli harcamada milyoner
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı
    Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı

    Günün Karikatürü

    15 Mart 2019
    Karadeniz'de roket ve füze uyarısı!
    Karadeniz'de roket ve füze uyarısı!
    Dünya takip ediyor! Yasağı delecekler
    Dünya takip ediyor! Yasağı delecekler