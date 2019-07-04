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Kızı sokak ortasında bıçaklanan baba: “Devletimiz bu adamı assın”

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde sokak ortasında eski eşi tarafından bıçaklanan 3 çocuk annesi H.

04 Temmuz 2019 Perşembe 09:46
Kızı sokak ortasında bıçaklanan baba: “Devletimiz bu adamı assın”

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde sokak ortasında eski eşi tarafından bıçaklanan 3 çocuk annesi H.D.’nin babası Ethem D., "Adalete ve devletime güveniyorum. Bu adamın asılmasını istiyorum” dedi.


Mardin’in Kızıltepe ilçesinde dün Kilise Sokak’ta kucağında 6 aylık bebeği ve 10 yaşındaki kızının gözü önünde eski eşi tarafından evine dönmediği için önce darp edilen ve ardından akciğerine denk gelen 3 bıçak darbesi ile yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren 35 yaşındaki H.D.’nin babası Ethem D., İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuştu. Bir yıl boyunca kızının ve ailesinin yaşadığı kabusu anlatan Ethem D., gözyaşları içerisinde Türk adaletine güvendiğini belirterek, kızının eski eşinin asılmasını istedi. Olayın yaşandığı yerde hala kan izleri görüntülenirken, görgü tanıkları 10 yaşındaki kızın yardımı ile annesi H.D.’yi nasıl kurtarmaya çalıştıklarını aktardı.



“Borca girip terk etti”


7 çocuğu olan 68 yaşındaki baba Ethem D., kızının ikinci kez evlilik yaptığını, ilk eşinden 2 çocuğu, tutuklanan Ali A.’dan da 6 aylık bir bebeği olduğunu söyledi. Ethem D., “Kızım 1 yıldır eşinden ayrı. Zaten 1 yıl evli kaldılar. Adam evlendikten sonra borçlandı. Sonra ben gidiyorum dedi. İstanbul’a giderken bunu çağırdım. Bu kadın tek başına evinde nasıl kalacak. Ben baba olarak konuştum. Burası Kızıltepe, bak karının, çoluğunun çocuğunun başında otur dedim. Para kazandığını ve geleceğini söyledi. ’Madem para kazandın alacaklılar kapıya geliyor, borcunu öde’ dedim. Evliyken kızıma şiddet uyguluyordu. İlk başından beri bu evliliğe karşı çıkmıştım. Bu berduş, esrarkeş, hırsız adama ne kız vereceğim. 50 sefer söyledim dinlemedi. Başıma ne geleceğini, bu olayın geleceğini biliyordum. Olayı duyar duymaz hastaneye gittim. Kim yapmış dedim, kocası yapmış dediler. Polislere Silopi’ye kaçmış demişler. Oraya gitmez, annesinin yanındadır. Polislere bulabileceği yerleri söyledim. Türk adaletine güveniyorum. Ben bayrağımın altında yaşıyorum. Adalete ve devletime güveniyorum. Bu adamın asılmasını istiyorum” dedi.


Çocukların psikolojisinin bozulduğunu belirten Ethem D., şöyle devam etti:


“Eşim de benimle aynı fikirde. Bunun yaptığını kimse yapmaz. Ben bunları hak edecek hiçbir şey yapmadım. Kızım beni dinlerse başım üstünde yeri var. Ben daha karakol görmemiş insanım. Bu insanı devletimin asmasını istiyorum. Assın ki bir daha böyle olay olmasın. Doğuda, batıda hep kocası karısına kızıyor, alıyor bıçağı gidiyor. Bu hayvan değil, insan, insan niye yaşıyor? Bu kadar olmaz. Bebeğe şuan komşular bakıyor. Bebeğe zarar vermemiş, boşandıktan sonra da sürekli rahatsız etti.”



Esnaf kadına şiddeti kınadı


Dehşet anlarına tanıklık eden vatandaşlardan Ahmet Boğa, kadını kucağında bebeği ile yerde yatarken gördüğünü söyledi. Boğa, “Kadının yerde olduğunu, adamın kaçıp gittiğini gördük. Kadının kucağından bebeğini aldık, ninesine gönderdik. Büyük kızı ağlıyordu, ondan bilgi aldık. Annemin eski eşi diye ondan bilgi aldık. Burada baya ikisi birbirine hakaret etmiş ve kadını ikna edemediği için arabadan bıçağı almış. Biz Kızıltepe esnafı olarak bu olayı kınıyoruz. Allah bir daha göstermesin” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 09:46
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