Seda Bakan kızı için mevlit okuttu
Türkiye'de batı delisi ünlüler genelde çocukları için ilginç partiler düzenlerken, ünlü oyuncu Seda Bakan kızı için mevlit okuttu. Bakan'ın bu hareketine sosyal medyadan destek yağdı.26 Eylül 2019 Perşembe 12:23
Beş yıl önce Ali Erel ile evlenen Seda Bakan, geçtiğimiz ay anne oldu. Bakan, dün kızı Leyla’nın kırkı için mevlit okuttu.
Oyuncu o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Sosyal medyada büyük destek
Seda Bakan’ın bu görüntüleri yayınlamasının ardından Twitter’da çok sayıda paylaşım yapıldı. Son zamanlarda artan "baby shower" partilerine gönderme yapan kullanıcılar Seda Bakan’ın mevlit görüntülerine övgü dolu yorumlarda bulundu.
İşte onlardan bazıları:
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