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Kızgın demiri soğutmaya önce mazlumlardan başlayalım

Gazetemiz okurlarından Ahmet Yıldız, "Kızgın demiri soğutmaya önce mazlumlardan başlayalım" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

30 Nisan 2019 Salı 13:26
Kızgın demiri soğutmaya önce mazlumlardan başlayalım

Ahmet Yıldız/Silivri 4 No’lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

Başkan R.T. Erdoğan diyor ki; “Dönem kızgın demiri soğutma, birlik ve beraberliğimizi perçinleme dönemidir. (…) Ülkemizin bekasını ilgilendiren meselelerde siyasi görüş ayrılıklarımızı bir tarafa koyarak, 82 milyon Türkiye İttifakı olarak hareket etmeliyiz.” Özetlemek gerekirse neye inanırsan inan, kimi seversen sev ama birlik ol; kimin partisine oy verirsen ver ülkeni koru, insanına sahip çık.

82 milyon insandan biri olarak şunu söylüyorum: Ülkesini seven, insanlarının mallarına ve canlarına asla zarar vermeyen, vermeyi de düşünmeyen, kendisi gibi düşünmeyenleri bir kenara atmayan bu tür insanları sırf düşüncelerinden dolayı hapse tıkmak, birliğe ve kucaklaşmaya vurulan en büyük darbedir.

Evet, kimimizin düşüncesi yurttaşlarımızın genel fikirleri ile uyuşmuyor, hatta oturup tartışıyoruz, ama asla birbirimizi başkasına satmıyoruz.

İçimizde ne kadar farklılık olursa olsun biz olamazsak, ülkenin bekası söz konusu olduğunda parçalanmalar vuku bulacak ve birbirimizi arar duruma geleceğiz. Bu değişmez gerçek vuku bulmadan evvel Başkan’ın da söylediği gibi kutuplaşmalara, ötekileştirmeye bir an önce son vermeliyiz. Süreci bizzat yaşayan bir insan olarak, bu işin ilk önce cezaevlerine atılan vatandaşlardan başlanması gerekiyor. Özellikle karakollarda din ve ideoloji sorgulamasına bir an önce son verilip, bundan dolayı cezalandırılan kişilerin salıverilmesi gerekiyor. 23 aydır eşim ve ben esir durumdayız. Hâlâ neden burada olduğumuza dair somut bir gerekçe yok, sadece kanaat… Şimdiden gelecek kaygısı yaşıyoruz. Daha güzel ve daha huzurlu bir Türkiye istiyorsak, inançları hapse atarak değil, onlara saygı duyarak yaşamayı öğrenmeliyiz. Üstüne bir de bu inanç Allah ve Rasulü’nden geliyorsa!?

Birlik ve beraberliğin inşası için önce adalet sahibi olalım. Ezcümle kızgın demiri soğutmaya önce mazlumlardan başlayalım. Vesselam.

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Haber Tarihi: 30 Nisan 2019 Salı 13:26
  1. Ahmet Yıldız
  2. Başkan R.T. Erdoğan
  3. Silivri 4 No’lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
  4. kızgın demiri soğutmak
  5. ideoloji sorgulaması

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