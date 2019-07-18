Kızarma yağının sıçramaması için neler yapılır?

Beslenme uzmanları her ne kadar kızartmalardan uzak durulması gerektiğini belirtseler de bu lezzetin müdavimleri kolay kolay alışkanlıklarından vazgeçemez. Kızartmaları afiyetle mideye indirenler sonrasında aldıkları kalorileri hesaplamakla meşgul olurken; kızartmayı pişirenlerin sorunu bambaşkadır. Çünkü kızartma yapılırken yağ sıçrar ve tüm mutfak batar. Ayrıca kızartma yapılırken, yemeği hazırlayanların elleri kolları bolca yanıkla dolar. Peki, kızartma yaparken yağın sıçraması nasıl engellenir?

Kurulamak önemli

Öncelikle kızartılacak sebzeleri kurulayarak işe başlayın. Patates, biber ya da patlıcan ıslakken yağ ile temas ederse; ortaya çıkan patırtılar canınızı bir hayli yakabilir.

Derin dondurucudan çıkardıklarınıza dikkat!

Derin dondurucudan çıkardığınız etleri ya da sebzeleri tavada bol yağda kızartmanızı önermeyiz. Çünkü tavaya giren ve eriyerek içindeki suyu bırakacak olan gıda yağların etrafa bolca sıçramasına yol açar.

Derin tava tercih edin

Kızartmaların etrafa sıçramaması için derin tavalar kullanmanız işinize bir hayli yarayacaktır.

Kızartma kapağı

Kızgın yağın oluşturacağı yanıklara sahip olmak istemiyorsanız; bir kızartma kapağı temin etmenizi öneririz.

Tuz serpin

Yağın içerisindeki nem sıçramaya yol açar. Bu nedenle yağdaki nemi çekmek için tavaya bir miktar tuz serpmeniz işinizi kolaylaştıracaktır.