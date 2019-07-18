0553 313 94 23

Kızarma yağının sıçramaması için neler yapılır?

Türk mutfağının olmazsa olmaz lezzetlerinden olan kızartmaları pişirirken, etrafa yağ sıçramasını istemiyorsanız; bu adımları takip ederek işinizi bir hayli kolaylaştırabilirsiniz.

18 Temmuz 2019 Perşembe 13:46
Kızarma yağının sıçramaması için neler yapılır?

Beslenme uzmanları her ne kadar kızartmalardan uzak durulması gerektiğini belirtseler de bu lezzetin müdavimleri kolay kolay alışkanlıklarından vazgeçemez. Kızartmaları afiyetle mideye indirenler sonrasında aldıkları kalorileri hesaplamakla meşgul olurken; kızartmayı pişirenlerin sorunu bambaşkadır. Çünkü kızartma yapılırken yağ sıçrar ve tüm mutfak batar. Ayrıca kızartma yapılırken, yemeği hazırlayanların elleri kolları bolca yanıkla dolar. Peki, kızartma yaparken yağın sıçraması nasıl engellenir?

Kurulamak önemli

Öncelikle kızartılacak sebzeleri kurulayarak işe başlayın. Patates, biber ya da patlıcan ıslakken yağ ile temas ederse; ortaya çıkan patırtılar canınızı bir hayli yakabilir.

Derin dondurucudan çıkardıklarınıza dikkat!

Derin dondurucudan çıkardığınız etleri ya da sebzeleri tavada bol yağda kızartmanızı önermeyiz. Çünkü tavaya giren ve eriyerek içindeki suyu bırakacak olan gıda yağların etrafa bolca sıçramasına yol açar.

Derin tava tercih edin

Kızartmaların etrafa sıçramaması için derin tavalar kullanmanız işinize bir hayli yarayacaktır.

Kızartma kapağı

Kızgın yağın oluşturacağı yanıklara sahip olmak istemiyorsanız; bir kızartma kapağı temin etmenizi öneririz.

Tuz serpin

Yağın içerisindeki nem sıçramaya yol açar. Bu nedenle yağdaki nemi çekmek için tavaya bir miktar tuz serpmeniz işinizi kolaylaştıracaktır.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 13:46
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Günel, çevre yolunda yarım bırakılan çalışmaların tamamlanmasını istedi
    1. Başkan Günel, çevre yolunda yarım..
    2. Söke’de Genç Parti yeniden
    3. Afrika Uluslar Kupası’nda final..
    4. Valilik, terör kurbanı kardeşler ile..
    5. Doğal Yöresel ve Hayvansal Ürünler..
    6. Bünül: "Ceyhan’da 188 kişi işten..
    7. Adli tatil ne zaman başlıyor 2019?
    8. TİKA gönüllülerinden Tanzanya'da diş..
    9. Elektrik direğinden düşen işçi..
    10. OMÜ’nün liderlik ettiği projeye..
    11. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir:..
    12. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir:..
    13. ABD’li senatörden FBI’ya kritik çağrı!..
    14. İran "yakıt kaçakçılığı yapan" yabancı..
    15. Beylikdüzü E-5’te basınçlı su boruyu..
    16. Kaleköy Kale Harabelerinde mozaik ve..
    17. "Tesislerimizi kullanmazsak çürür gider"
    18. Samet Dağlı Sarıyer’de
    19. Maganda kurşunu düğünü kana buladı
    20. Muğla Büyükşehir’den haşere ile..
    21. AP'den skandal Maduro kararı
    22. AP'den Venezuela'ya yaptırım kararı!
    23. Büyükşehir’den imza kampanyasına destek
    24. ABD'ye, "Myanmar ordusuna daha fazla..
    25. Mersin’in sağlıkta 5 yıllık planı..
    26. Ormanda toplanan mantardan yiyen kadın..
    27. Roberto Soldado: "Granada büyük bir..
    28. Pamukkale’de “Mahallemizde Şenlik Var”..
    29. AYM'den hükümlüler için önemli karar
    30. İSO ikinci 500 büyük sanayi kuruluşunu..
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Rusya'dan çarpıcı açıklama! Türkiye Su-57 alabilir
    Rusya'dan çarpıcı açıklama! Türkiye Su-57 alabilir
    Cumhuriyet’ten itiraf gibi yazı! “AK Parti’yi 2012’ye kadar...”
    Cumhuriyet’ten itiraf gibi yazı! “AK Parti’yi 2012’ye kadar...”
    'ABD Türkiye'den sonra bir ülkenin daha S-400'lerini kabullenecek'
    'ABD Türkiye'den sonra bir ülkenin daha S-400'lerini kabullenecek'
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı

    Günün Karikatürü

    18 Temmuz 2019
    Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!
    Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’