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Kızak heyecanı Kars'ta yaşanacak

- Türkiye Kulüpler Kızak Şampiyonası, 3-7 Mart tarihlerinde Sarıkamış'ta yapılacak - Türkiye Kızak Federasyonu Başkanı Ahmet Recep Tekcan: "Sarıkamış'taki uluslararası olimpik pistimizde ilk organizasyonumuzu gerçekleştireceğiz"

26 Şubat 2019 Salı 13:54
Kızak heyecanı Kars'ta yaşanacak


ANKARA (AA) - Türkiye Kulüpler Kızak Şampiyonası, 3-7 Mart tarihlerinde Kars'ın ev sahipliğinde organize edilecek.

Türkiye Kızak Federasyonu Başkanı Ahmet Recep Tekcan, yaptığı açıklamada, Sarıkamış'ta düzenlenecek şampiyonada, 60 kulüpten 200 sporcunun mücadele edeceğini söyledi.

Federasyonun özerkliğini kazanmasının ardından ilk organizasyonlarını yapacaklarına dikkati çeken Tekcan, "Söz konusu şampiyonada, yıldız, genç ve A milli takım kadrosu belirlenecek. Sarıkamış'taki uluslararası olimpik pistimizde ilk organizasyonumuzu gerçekleştireceğiz. Seneye yine burada Dünya Gençler Kızak Şampiyonası'nı da düzenleyeceğiz." ifadelerini kullandı.


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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 13:54
  1. Dünya Gençler Kızak Şampiyonası
  2. kızak
  3. Türkiye Kızak Federasyonu Başkanı Ahmet Recep Tekcan
  4. Türkiye Kulüpler Kızak Şampiyonası

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