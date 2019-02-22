Gençlik nereye gidiyor? Tekme tokat dövdüler!
Aydın'da, ortaokulda öğrencisi 3 kız, yaşıtları A.B.'yi yerde sürükleyerek darp etti. Ailelerin de karıştığı kavgada A.B.'nin yakını da darp edilirken, olay anı cep telefonu kamerası ile görüntülendi.22 Şubat 2019 Cuma 09:00
Olay, Didim ilçesinde meydana geldi. Ortaokul öğrencisi N.E., D.K. ve Z.K. yaşıtları olan A.B.'yi bilinmeyen nedenle köşede sıkıştırarak dövdü. 3 kız, A.B.'yi yerde sürükledi ardından üstüne çıkarak tekmeledi.
Aileler de kavgaya karıştı
Tarafların ailelerinin de karıştığı kavgada, A.B.'nin yakını H.K. da karşı grup tarafından darp edildi. H.K. ve A.B.'nin şikayeti üzerine polis olayla ilgili 7 kişiyi ifade almak üzere emniyete götürdü. İfadeleri alınan 7 kişi serbest bırakıldı.
Öte yandan olay, cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı. Video sosyal medyada kısa sürede milyonlarca kişiye ulaştı. Şiddetçi kızlara tepki gösterildi
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