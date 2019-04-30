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Kız kardeşlerinin gözü önünde anne ve babasını öldüren şahıs adliyeye sevk edildi

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde anne ve babasını 11 ve 2 yaşındaki yaşındaki kız kardeşlerinin gözleri önünde tabanca ile öldüren 20 yaşındaki cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi.

30 Nisan 2019 Salı 16:25
Kız kardeşlerinin gözü önünde anne ve babasını öldüren şahıs adliyeye sevk edildi

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde anne ve babasını 11 ve 2 yaşındaki yaşındaki kız kardeşlerinin gözleri önünde tabanca ile öldüren 20 yaşındaki cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi.


Olay, gece saatlerinde Kocaeli’nin Darıca ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Billur Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Birkan Ö. (20) isimli genç, kendisinden yaşça büyük olan bir kadınla olan ilişkisine karşı çıkan annesi Dilek Ö. (47) ve babası Fethi Ö. (49) ile tartıştı. Çıkan tartışma, gece saatlerinde tekrar başladı. Tartışma sonrasında Birkan Ö. tabanca ile evin salonunda uyuyan babası Fethi Ö. ve o sırada banyoda bulunan annesi Dilek Ö’nün biri 11, diğeri 2 yaşında olan kız kardeşlerinin gözleri önünde öldürdü. Dilek Ö. ve Fethi Ö. hayatını kaybederken, şahıs evden kaçtı.


Olay yerinden kaçan Birkan Ö.polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş şube müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen zanlı adliyeye sevk edildi.

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Haber Tarihi: 30 Nisan 2019 Salı 16:25
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