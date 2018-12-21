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Kız kardeşlerin darbedildiği iddiası

Kayseri'de boşanma davası açtığı kocasının kendisini ve kız kardeşini darbettiğini öne süren kadın, kocasından şikayetçi oldu

21 Aralık 2018 Cuma 15:32
Kız kardeşlerin darbedildiği iddiası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir kadın, ayrı yaşadığı ve boşanma davası açtığı kocasının, kendisini ve kız kardeşini darbettiği iddiasıyla polise başvurdu.

E.Y, boşanma davası açtığı eşi M.Y'nin, 3 yaşındaki oğlunu almak için merkez Kocasinan ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde kaldığı babasının evine geldiği, vermek istememesi üzerine kendisini ve kız kardeşi T.S'yi darbettiği iddiasıyla polis merkezine şikayette bulundu.

Eşini ve baldızını darbettiği öne sürülen M.Y'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Öte yandan, E.Y'nin de üyesi olduğu Talas Gençlik Yardımlaşma Derneği Başkanı Ömer Dalgın, dernek binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırıyı kınadığını söyledi.

Saldırının ardından iki kız kardeşin polis merkezine başvurduğunu ve darp raporu aldıklarını aktaran Dalgın, M.Y'yi yakalama çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 15:32
  1. Darp

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