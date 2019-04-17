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Kız kardeşinin evlenmesine aracı olan şahsı öldürdü

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde bir kişi, kız kardeşini terk eden eniştesini vurmaya giderken yolda karşılaştığı aracıyı silahla vurarak öldürdü.

17 Nisan 2019 Çarşamba 21:07
Kız kardeşinin evlenmesine aracı olan şahsı öldürdü

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde bir kişi, kız kardeşini terk eden eniştesini vurmaya giderken yolda karşılaştığı aracıyı silahla vurarak öldürdü. Öldürülen şahsın yakınları da ağabeyi ağır yaraladı.


Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Kısas Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, Kadir Ö. (40), kız kardeşinden ayrılan eniştesini vurmaya giderken kız kardeşinin evlenmesinde aracı olan İsmail D. (47) ile yolda karşılaştı. Kadir Ö., tartıştığı İsmail D.’yi pompalı tüfekle ağır yaraladı. Olayı gören İsmail D.’nin yakınları da taş, sopa ve bıçakla Kadir Ö.’yü yaraladı. Hastaneye kaldırılan her iki ağır yaralıdan İsmail D., müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, Kadir Ö. ise Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. İsmail D.’nin cesedi otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber Tarihi: 17 Nisan 2019 Çarşamba 21:07
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