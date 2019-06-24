Kız kardeşini amcasının oğluyla evlenmeyi reddedince öldürmüş

Adana’nın Kozan ilçesinde kız kardeşini boğazını keserek öldüren Suriyeli zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Zanlının, kızkardeşini amcasının oğlu ile evlenmek istemediği için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Dün sabah saatlerinde Çanaklı Mahallesi Eryiğit Sokak No: 15/1 adresinde meydana gelen olayda, Suriyeli Basıl Dahır (20) kız kardeşi Bağdat El Dahır’ı (16) evde kimsenin olmadığı bir vakit boğazını keserek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.

Basıl Dahır’ın emniyetteki ilk ifadesinde kız kardeşini daha önceden amcasının oğlu ile nişanladıklarını ancak kardeşinin nişanı istemediğini bu yüzden kız kardeşini öldürdüğü öğrenildi. Katil zanlısı ağabey, 20 gün önceden cinayeti planlayarak işlediğini, annesi Fatıma Dahır’ı o gün 300 TL para vererek, "Sen git Adana’dan alışveriş yap” dediği ve annesini evden gönderdiği, baba Süleyman Dahır’ın ise o saatte işte olduğunu söylediği belirtildi.

Cinayet zanlısı Basıl Dahır emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kozan Adliye Sarayı’na çıkarıldı. Katil zanlısı ağabeyin ifadesinin alınmaya başlandığı öğrenildi.