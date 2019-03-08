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Kız Kardeşim Projesi 11 binden fazla kadına destek oldu

Kadınların ekonomik hayata etkin bir şekilde katılımını destekleyen Kız Kardeşim projesi, proje ortakları Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Habitat Derneği, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Coca-Cola katkılarıyla, 30 ilde 11 bini aşkın kadına ulaştı.

08 Mart 2019 Cuma 10:53
Kız Kardeşim Projesi 11 binden fazla kadına destek oldu

Kadınların ekonomik hayata etkin bir şekilde katılımını destekleyen Kız Kardeşim projesi, proje ortakları Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Habitat Derneği, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Coca-Cola katkılarıyla, 30 ilde 11 bini aşkın kadına ulaştı.


Kadınların küresel ekonomiyi şekillendirmede dönüştürücü bir rol oynadığına inanan Coca-Cola, faaliyet gösterdiği ülkelerde ekonomik büyüme ve sürdürülebilir kalkınmaya destek olmak amacıyla kadınların toplumdaki yerini güçlendirmek için çalışmalar yürütmeye devam ediyor. 1934 yılında dünyada ilk defa Yönetim Kurulu’na bir kadın üye atayan şirket, hem yönetim kademesindeki kadın sayısının artırılması hem de kadın çalışanlara eşit fırsat sunulmasına yönelik politikalarını sürdürüyor. Coca-Cola’nın 2010 yılında hayata geçirdiği 5by20 Programı ile de 2020 yılına kadar tüm dünyada 5 milyon kadının ekonomik ve toplumsal hayatta güçlendirilmesi hedefleniyor. 5by20 Programı kapsamında kadınlara eğitimler, finansal destek ve mentörluk desteği sunuluyor. Türkiye’de de 5by20 hedefi kapsamında, 2015 yılında hayata geçirilen Kız Kardeşim Projesi ile kadınlara girişimcilik, dijital okuryazarlık, finansal bilinç ve uygulamalı temel finans eğitimleri veriliyor.



"2019 yılında düzenleyeceğimiz Kız Kardeşim eğitimleriyle 9 bin kadına daha ulaşmayı planlıyoruz"


Coca-Cola Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Bölge Başkanı Evguenia Stoichkova, Kız Kardeşim Projesi ile ilgili yaptığı açıklamada, "Şirket olarak, küresel ekonomik büyüme ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmek için yapılacak en iyi yatırımın, kadına yapılan yatırım olduğuna inanıyoruz. Biz de Türkiye’de Kız Kardeşim projesi ile sunduğumuz eğitimler ve mentörlük desteği ile kadınları ekonomik olarak güçlendirmeyi hedefliyoruz. 2015 yılında, küçük adımlar ile başlayan Kız Kardeşim projesi, bugün artık daha da fazla insanın hayatına dokunur hale geldi. Eğitimlere ek olarak, ’Giris¸imci Kadınlar ile I·lham Bulus¸maları’ organize edilerek kadınlar arasındaki iletis¸im ko¨pru¨su¨nu¨n gu¨c¸lenmesi sağlanıyor. Proje ortaklarımızın da katılımıyla, şimdiye kadar 30 ilde 11 bini aşkın kadın desteklendi. 2019 yılında da düzenleyeceğimiz Kız Kardeşim eğitimleriyle 9 bin kadına daha ulaşmayı planlıyoruz" dedi.



Dünya Kadınlar Günü’ne özel şişeler üretildi


Coca-Cola Türkiye, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel olarak tasarladığı Coca-Cola şişelerini de müşterilerinin beğenisine sundu. Kız Kardeşim projesine gönüllü olmaya davet eden özel tasarım şişeler seçili CarrefourSA marketlerinde yer alacak.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 10:53
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