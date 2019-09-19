Oktar'ın "kız getirme imamı" hakim karşısında!

Adnan Oktar Organize Suç Örgütü‘ne yönelik soruşturma sonucunda haklarında dava açılan ve örgütün elebaşı Adnan Oktar‘ın da aralarında bulunduğu 167’si tutuklu 226 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşması başladı.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz KurumuYerleşkesi karşısında bulunan salonda yapılan duruşmaya, tutuklu sanık Adnan Oktar‘ın da aralarında olduğu toplam 162 sanıkla avukatları katıldı.

Duruşmada, 18 tutuksuz sanık da duruşma salonunda yer aldı.

Mahkeme Başkanı Galip Mehmet Berk, müştekiler ve mağdurların ifadeleri alındıktan sonra katılma taleplerinin değerlendirileceğinden bu aşamada avukat Ümit Kocasakal ve diğer bazı sanık avukatlarının müşteki sıfatı kazanmayan kişiler ve avukatlarının sanıklara soru sormaması taleplerinin reddine karar verdi.

Tutuklu sanık Bora Yıldız’ın, savunmasıyla duruşma sürüyor.

Rezil turnike sisteminden sorumlu

Veryansın'daki habere göre, Bora Yıldız’ın Adnan Oktar’a bağlı çalışarak, örgütün “turnike” denilen sistemine kız kazandırma konusundan sorumlu yönetici olduğu iddia ediliyor. İş adamı profili çizerek, örgüte kız kazandırmayı hedeflediği öne sürülen Yıldız’ın örgütün ‘kız getirme imamı’ olduğu ifade ediliyor. Adnan Oktar’a en yakın kişilerden olan Yıldız’ın resmi ya da gayri hukuki yollarla örgüte para aktardığı belirtiliyor.

İddianamede, sanıklar Bora Yıldız ve Mehmet Ender Daban’dan ele geçirilen materyaller arasında “Herkul.org iPhone uygulamaları” isimli klasöre rastlandığı, bu sitenin FETÖ’nün propagandasını yapan, örgüt elebaşı Fethullah Gülen’in söz, yazı ve videolarını paylaşan, halen yurt dışı sunucularından FETÖ örgütü mensuplarına yönelik yayınlar yapan “Herkül nağme”, “Özgür Herkül” isimleri ile bilinen internet sitesi olduğu dikkat çekiliyor.