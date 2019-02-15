Kız çocuğunun annesine şiddet uygulayan babasını öldürdüğü iddiası Siir'in Kurtalan ilçesinde tartıştığı babasını öldürdüğü iddia edilen 16 yaşındaki kız çocuğu yakalandı

SİİRT (AA) - Siirt'in Kurtalan ilçesinde, annesine şiddet uyguladığı gerekçesiyle tartıştığı babasını öldürdüğü iddia edilen kız çocuğu gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Kurtalan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi'nde yaşayan 16 yaşındaki S.S, annesine şiddet uyguladığı iddiasıyla tartıştığı babası Hayrettin S'yi (54) tabancayla ateş ederek yaraladı. Ağır yaralanan, 14 çocuk babası olduğu öğrenilen Hayrettin S, 112 acil servis ekibinin yaptığı müdahalenin ardından Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayrettin S, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında S.S. gözaltına alındı. Hayrettin S'nin cenazesi, otopsi için Siirt Devlet Hastanesine götürüldü.

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