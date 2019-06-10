0553 313 94 23

Kız çocuğuna cinsel istismara linç girişimi

Adana’da bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen şahsa linç girişimini polis önledi.

10 Haziran 2019 Pazartesi 09:18
Kız çocuğuna cinsel istismara linç girişimi

Adana’da bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen şahsa linç girişimini polis önledi.


Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi, 2000 Evler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede bir şahıs kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu. Kız çocuğunun bağırmasıyla mahalleli toplanıp şahsı yakaladı. Bazı vatandaşlar da polise haber verdi. Kızgın kalabalık polis gelinceye kadar şahsı darp etmeye başladı. Vatandaş şahsı linç etmek isterken olay yerine gelen polis linç edilmek istenen kişiyi vatandaşların elinden aldı. Vatandaşların tekme ve tokatlarla darp ettiği zanlı, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 09:18
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rafinha ülkesine döndü
    1. Rafinha ülkesine döndü
    2. Filipinler’de gelin tarafını taşıyan..
    3. Eğitimci Memiş Okuyucu: Köklü bir..
    4. Voleybol: 2019 FIVB Uluslar Ligi
    5. Sarıkamış’ta aç kalan yavru boz ayı..
    6. Asya borsaları
    7. Türk ressamdan Singapur’da sergi
    8. Atletizm: 18 Yaş Altı Türkiye..
    9. Diyarbakır'da arı kovanı yüklü..
    10. Siverek’te şimşekler geceyi aydınlattı
    11. Baymak’ın hedefi dünyanın 10..
    12. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Erbil’de
    13. Aizonai Antik Kenti bayramda ziyaretçi..
    14. Minibüs kanala uçtu: 7 yaralı
    15. Cevizdere Şehitliği’ne dev Türk Bayrağı
    16. Apartmanın kapısını söküp sırtına alıp..
    17. Dallas’ta bir binanın üzerine vinç..
    18. Maduro Kolombiya sınırını açtı, 40 bin..
    19. Polisten öğrencilere sırt çantalı..
    20. Türkşeker’e ait 3 taşınmaz..
    Emekliliklerinde bile rahat durmuyorlar! Türkiye'yi içerden vuruyor
    Emekliliklerinde bile rahat durmuyorlar! Türkiye'yi içerden vuruyor
    Büyük karşılaşmaya sürpriz gazeteci talip oldu!
    Büyük karşılaşmaya sürpriz gazeteci talip oldu!
    Hezimeti hazmedemeyen Macron ve Le Pen çıldırdı! "Türkiye'ye ceza verilmeli"
    Hezimeti hazmedemeyen Macron ve Le Pen çıldırdı! "Türkiye'ye ceza verilmeli"
    'Valiye it dediniz mi?' sorusuna İmamoğlu'ndan pişkin cevap!
    'Valiye it dediniz mi?' sorusuna İmamoğlu'ndan pişkin cevap!
    Mehmet Metiner, CHP’nin İstanbul adayına fena yüklendi!
    Mehmet Metiner, CHP’nin İstanbul adayına fena yüklendi!

    Günün Karikatürü

    8 Haziran 2019
    Binali Yıldırım'dan 'Uğur Dündar' açıklaması! "Demek ki..."
    Binali Yıldırım'dan 'Uğur Dündar' açıklaması! "Demek ki..."
    Avrupa Birliği’ne posta koydular! Parayı ödemeyeceğiz
    Avrupa Birliği’ne posta koydular! Parayı ödemeyeceğiz