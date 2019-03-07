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Kız Basketbol Takımı Türkiye 5’incisi oldu

Uğur Okulları Mersin Kampüsü Kız Basketbol takımı, Mersin İl Birinciliği ardından ‘Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası’na gitmeye hak kazanandı ve Türkiye beşinciliği elde etti.

07 Mart 2019 Perşembe 09:44
Kız Basketbol Takımı Türkiye 5’incisi oldu

Uğur Okulları Mersin Kampüsü Kız Basketbol takımı, Mersin İl Birinciliği ardından ‘Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası’na gitmeye hak kazanandı ve Türkiye beşinciliği elde etti.


Türkiye’nin çeşitli şehirlerinin milli basketbolcularından oluşturulan Uğur Okulları Mersin Kampüsü Kız Basketbol Takımı, “İyi insan, iyi sporcu“ düşüncesi ile yola çıktı. Takım, öncelikle Lise Genç Kızlar A Kategorisi Basketbol Şampiyonası’nda Mersin il birincisi olarak bir üst tura çıkmaya hak kazandı. Sonrasında ise Osmaniye’de yapılan Türkiye yarı final müsabakalarında da şampiyon olarak Türkiye finallerine gitmeye hak kazandı. 27 Şubat-3 Mart tarihleri arasında Samsun’da oynanan finallerde Türkiye beşincisi olarak adından söz ettirdi.


“Uğur Okullarının başarılarını daha da yukarılara taşıyacağımızdan eminiz”


Mersin Kampüsü Spor Koordinatörü ve Beden Eğitimi Zümre Başkanı Ercan Dedeşah, “Hedeflerimiz arasında tüm Uğur Okulları adına okul sporları müsabakalarında kurumumuzu en iyi şekilde temsil etmek vardı. Kadromuzda birçok yaş gurubundan milli takımlarda görev yapan sporcularımız var. Önümüzdeki senelerde Uğur Okullarının basketbol alanındaki başarılarını daha da yukarılara taşıyacağımızdan eminiz. Akademik başarının yanı sıra sporda da böylesi başarılar almak bizleri mutlu ediyor” dedi.


Mersin Kampüsü Lise Müdürü Refik Ziya Subaşı da “Takım olarak Sezona başlarken okul takımımızın hedefleri arasında Türkiye Finallerinde yer almak vardı. Bu hedefimize ulaştık. Bu ailede olmaktan mutluluk duyuyorum” şeklinde konuştu.


Takımın kaptanı Fatmanur Karakaş ise “İlerleyen yıllarda okulumuzun daha iyi yerlerde olacağını ve şampiyonluklara alışkın bir takım olacağını düşünüyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 09:44
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