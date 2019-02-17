0553 313 94 23

Kız arkadaşının ağabeyini bıçakladığı iddiası

Ereğli'de tartıştığı kız arkadaşının üvey ağabeyini bıçakladığı iddia edilen kişi gözaltına alındı

17 Şubat 2019 Pazar 06:06
Kız arkadaşının ağabeyini bıçakladığı iddiası

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, kız arkadaşıyla tartıştığı sırada kızın yanlarına gelen üvey ağabeyini bıçakladığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.

İddiaya göre, N.G. (31) kendisinden ayrılmak istediği belirtilen kız arkadaşı C.Ç. (17) ile tartışmaya başladı. C.Ç'nin bu sırada olay yerinden geçen üvey ağabeyi H.K. (18) de tartışmaya dahil oldu.

N.G'nin yanında bulunan bıçakla H.K'yi göğsünden bıçaklayarak olay yerinden kaçtığı iddia edildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan H.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

N.G, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 06:06
  1. bıçak
  2. Ereğli
  3. tartışma
  4. Yaralama
  5. Zonguldak

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kız arkadaşının ağabeyini bıçakladığı iddiası
    1. Kız arkadaşının ağabeyini bıçakladığı..
    2. Nauert, ABD'nin BM Daimi Temsilciliği..
    3. Karaman’da otomobille çarpışan hafif..
    4. Ağaca çarpan otomobil şarampole..
    5. Mısır, firavun dönemine ait lahiti..
    6. Uluslararası New York Oyuncak Fuarı..
    7. Esenler’de kontrolden çıkan araçlar..
    8. Avustralya'da köpek balığı saldırısı
    9. Esenler'de trafik kazası: 3 yaralı
    10. İsrail'in eski Askeri İstihbarat..
    11. Odun toplamaya gittiği ormanda kalbine..
    12. Bursaspor Teknik Direktörü Samet..
    13. Türkmenler, Kerkük İl Meclisi..
    14. Rıdvan Dilmen'den maç sonu yorumu:..
    15. Yorumcu Sinan Engin: Fenerbahçe küme..
    16. Eski hakem Ahmet Çakar: Fenerbahçe..
    17. Katar'dan Arsal'daki Suriyelilere..
    18. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun..
    19. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Kalın’dan..
    20. Irak'taki iç gümrük noktaları kaldırıldı
    21. BBP’den Cumhur İttifakı’nı destekleme..
    22. Katar Mısır'daki silahlı saldırıyı..
    23. Suudi Arabistan'da corona virüsü..
    24. İstanbul'da iki "kapanmayan kütüphane"..
    25. Başkan adayı Yazıcı eşiyle birlikte..
    26. Marmaris Tiyatro Günleri devam ediyor
    27. Başkan adayı Yazıcı’ya coşkulu..
    28. La Liga'da Barcelona hata yapmadı!
    29. Hamas'tan Fetih'in "İslami Cihad..
    30. Twitter'da bomba yenilik: Paylaşımı..
    Erdoğan, eski CHP'liye talimatı verdi: CHP amblemini hemen sil
    Erdoğan, eski CHP'liye talimatı verdi: CHP amblemini hemen sil
    Fatih Erbakan konuşurken, Karamollaoğlu yere odaklandı
    Fatih Erbakan konuşurken, Karamollaoğlu yere odaklandı
    İşgal için gitmişti hidayete erdi
    İşgal için gitmişti hidayete erdi
    CHP'den istifa edip soluğu tanzim satışında aldı
    CHP'den istifa edip soluğu tanzim satışında aldı
    Erdoğan Edirnelilere müjdeyi verdi! "Kanal Edirne Projesi" geliyor
    Erdoğan Edirnelilere müjdeyi verdi! "Kanal Edirne Projesi" geliyor

    Günün Karikatürü

    17 Şubat 2019
    'Anne' ve 'baba' kaldırıldı! Fransa'dan sapkınlık açılımı
    'Anne' ve 'baba' kaldırıldı! Fransa'dan sapkınlık açılımı
    Gram gram alınıyor! Tanzime rağmen fiyatı el yakıyor
    Gram gram alınıyor! Tanzime rağmen fiyatı el yakıyor