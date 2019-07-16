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Kız arkadaşını yaraladıktan sonra intihar etti

Afyonkarahisar’da bir genç, kavga ettiği kız arkadaşını pompalı tüfekle yaraladıktan sonra intihar etti.

16 Temmuz 2019 Salı 22:28
Kız arkadaşını yaraladıktan sonra intihar etti

Afyonkarahisar’da bir genç, kavga ettiği kız arkadaşını pompalı tüfekle yaraladıktan sonra intihar etti.


Edinilen bilgiye göre, saat 20.30 sıralarında Kocatepe Mahallesi’nde henüz bilinmeyen bir nedenle H. Y. (21) ile kız arkadaşı Ş. B (21) arasında çıkan tartışma çıktı. Tartışma büyüyünceH. Y. yanında getirdiği pompalı tüfek ile Ş. B.’yi yaraladı. H. Y. daha sonra pompalı tüfeği kendisine doğrultarak intihar etti. Silah seslerinin yankılandığı mahallede vatandaşlar korku dolu anlar yaşarken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.


Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri durumu 112 ekiplerine bildirdi. 112 ekipleri aldıkları yaralanan H. Y. ve Ş. B.’yi Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesine götürdü. H. Y. tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Ş.B.’nin tedavisinin devam ettiği kaydedildi. Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Olay yeri inceleme ekipleri de olayın gerçekleştiği sokakta inceleme yaptı. Olay yerinde bir adet pompalı tüfeğin yanı sıra Ş. B. ve H. Y.’e ait eşyalar bulundu. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 22:28
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