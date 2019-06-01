Kız arkadaşını öldürmeye çalışan zanlıya dava

İSTANBUL (AA) - Kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşını öldürmeye çalışan sanık hakkında "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürmeye teşebbüs etme" ve "nitelikli cinsel saldırı" suçlarından 30 yıla kadar hapis cezası istendi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Emre Çiçek'in babasının, 6 Şubat'ta emniyeti arayarak oğlunun kendilerine "Acil olarak evden uzaklaşın, sevdiğim kıza zarar verdim." dediğini, oğlunun kız arkadaşı mağdur R.K'ye zarar verdiğini ve kızın hayatından endişe ettiğini söylediği belirtildi.

Sanık Emre Çiçek'in aynı gün polis merkezine teslim olduğu aktarılan iddianamede, sanık Çiçek'in ilk ifadesinde "kız arkadaşıyla akşam saatlerinde buluştuğunu, sonra arkadaşının tekstil atölyesine gittiklerini, burada tartıştıklarını, kız arkadaşını boğazından bıçakladığını, ellerini ve ayaklarını bağlayarak bir çuvala, ardından da kiralık aracın bagajına koyduğunu, Avcılar'da göl kenarına götürdüğünü" söylediği anlatıldı.

Bunun ardından polisin bahsedilen bölgeye gittiği ve müştekiyi bir çuvalda kanlar içinde bulduğu kaydedilen iddianamede, müştekinin yaşam belirtisi vermesi üzerine en yakın sağlık kuruluşuna kaldırıldığı anlatıldı.

İddianamede yer verilen sanık Emre Çiçek sonraki ifadelerinde, ilk söylemini değiştirerek, müştekinin falçata ile kendi bacağına ve boğazına zarar verdiğini, kendisini de öldürmekle tehdit ettiğini, sinir krizi geçirdiği için hastaneye götürmek için elini ve ayağını bağladığını savundu.

Müştekinin olay sonrası boğazının kesilmesi, yoğun bakımda ve konuşamayacak durumda olması nedeniyle kendisine sorulan soruları yazarak cevap verdiği belirtilen iddianamede, müştekinin ifadesinde ayrılmak istediği sanığın kendisini öldürmek istediğini detaylarıyla anlattığı kaydedildi.

Müşteki R.K. hakkında hazırlanan tedavi raporuna da yer verilen iddianamede, müştekinin hayati tehlike geçirdiği, vücudunun birçok bölgesinde çok sayıda kesici alet yarası bulunduğu ve müştekinin uzun süre yoğun bakımda kaldığı bildirildi.

Sanığın olay tarihinde kız arkadaşı olan ancak ayrılmak istediğini söyleyen müştekiyi "Sana bir sürprizim." var diyerek zaman zaman gidip kısa süreli çalıştığı iş yerine götürdüğü anlatılan iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Burada müştekinin gözlerini kapattığı, ardından ellerini ve ayaklarını bağlayıp falçata ve bıçakla yaraladığı, boğazını kestiği ve dışarıya çıktığı anlaşılmıştır. Sanık Çiçek'in bir süre sonra yanında sanık Yunus Kıldır ile birlikte geri geldiği, sanık Kıldır'ın 'Beni bu işe karıştırma, kimseye bir şey demem.' demesi ve olay yerinden ayrılması sonrasında müştekiyi bir çuvala koyup göl kenarına götürdüğü, müştekiyi öldüğü düşüncesiyle buraya attığı, araçla üzerinden geçtiği, daha sonra babasını arayarak olayı anlattığı, teslim olması sonrasında olay yerine görevlileri götürdüğü, müştekinin olay yerinde domuz bağı ile bağlanmış halde bulunduğu anlaşılmıştır."

İddianamede, sanık Emre Çiçek hakkında "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürmeye teşebbüs etme" ve "nitelikli cinsel saldırı" suçlarından 23 yıldan 30 yıla kadar, sanık Yunus Kıldır hakkında "suçu bildirmeme" suçundan 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.



Sanıkların yargılanmasına, Bakırköy ağır ceza mahkemesinde ilerleyen günlerde başlanacak.